علي غلاف مجلة « تايم »، نجم نادي ليفربول « محمد صلاح » من أفضل 100 شخصية مؤثرة في العالم

جاء اختيار « مو صلاح » من ضمن الـ100 شخصية، من الشخصيات المؤثرة في العالم، حسب تقييم أصدرته مجلة « تايم ».

ومن بين الرياضيين الآخرين المدرجين في القائمة:

« ليبرون جيمس » لاعب كرة السلة الأمريكي،

« أليكس مورغان » لاعب التنس،

« ناومي أوساكا » عداءة المسافات المتوسطة،

« كاستر سيمينيا » لاعب الجولف.

وهذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها اللاعب « محمد صلاح » على هذا اللقب.

ارتفعت شعبية « محمد صلاح » العالمية العام الماضي مع نادي « ليفربول »، حيث سجل 44 هدفاً في العام 2017/18.

وقام بمساعده فريق الدوري الإنجليزي الممتاز في الوصول إلي نهائي دوري أبطال أوروبا.

بالرغم من ان الاهداف لم تتوالي بطلاقة، إلا أن المهاجم « محمد صلاح » لا يزال هدافاً مشتركاً لهذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

وقد ساعد فريقه « ليفربول » في نهاية الأسبوع الماضي على هزيمة « تشيلسي »، مواصلاً سعى الفريق إلى الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء في التقرير الذي قدمته مجلة « تايم » سبب اختيار « محمد صلاح » بهذا اللقب أنه من أفضل لاعبي الكرة في العالم.

وانة كإنسان أفضل منه كلاعب كرة قدم.

وقال الكاتب الكوميدي « جون أوليفر» كلمة عن محمد صلاح في المجلة معبراً عن إعجابه « بمحمد صلاح »، وعن إنسانيته أكثر من كلاعب.

وقال التقرير أيضاً انة من الصعب ان تجد لاعب مثل « محمد صلاح » يلعب بفرح مُعدي.

وبالرغم من هذا النجاح والشعبية لم يتأثر بها، فهو دائماً شخص متواضع ويحب المرح، وهو فخر للمصريين في كل أنحاء العالم.

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