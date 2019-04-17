علي غلاف مجلة « تايم »، نجم نادي ليفربول « محمد صلاح » من أفضل 100 شخصية مؤثرة في العالم

جاء اختيار « مو صلاح » من ضمن الـ100 شخصية، من الشخصيات المؤثرة في العالم، حسب تقييم أصدرته مجلة « تايم ».
ومن بين الرياضيين الآخرين المدرجين في القائمة:
« ليبرون جيمس » لاعب كرة السلة الأمريكي،
« أليكس مورغان » لاعب التنس،
« ناومي أوساكا » عداءة المسافات المتوسطة،
« كاستر سيمينيا » لاعب الجولف.
وهذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها اللاعب « محمد صلاح » على هذا اللقب.
ارتفعت شعبية « محمد صلاح » العالمية العام الماضي مع نادي « ليفربول »، حيث سجل 44 هدفاً في العام 2017/18.
وقام بمساعده فريق الدوري الإنجليزي الممتاز في الوصول إلي نهائي دوري أبطال أوروبا.
بالرغم من ان الاهداف لم تتوالي بطلاقة، إلا أن المهاجم « محمد صلاح » لا يزال هدافاً مشتركاً لهذا الموسم في الدوري الإنجليزي.
وقد ساعد فريقه « ليفربول » في نهاية الأسبوع الماضي على هزيمة « تشيلسي »، مواصلاً سعى الفريق إلى الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء في التقرير الذي قدمته مجلة « تايم » سبب اختيار « محمد صلاح » بهذا اللقب أنه من أفضل لاعبي الكرة في العالم.
وانة كإنسان أفضل منه كلاعب كرة قدم.
وقال الكاتب الكوميدي « جون أوليفر» كلمة عن محمد صلاح في المجلة معبراً عن إعجابه « بمحمد صلاح »، وعن إنسانيته أكثر من كلاعب.
وقال التقرير أيضاً انة من الصعب ان تجد لاعب مثل « محمد صلاح » يلعب بفرح مُعدي.
وبالرغم من هذا النجاح والشعبية لم يتأثر بها، فهو دائماً شخص متواضع ويحب المرح، وهو فخر للمصريين في كل أنحاء العالم.
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