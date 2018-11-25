“عبد الله السعيد” يرجح كفة “الأهلي” علي غريمة التقليدي “الإتحاد” فى دربي مدينة جدة

فى مباراة مثيرة فى دوري الأمير “محد بن سلمان”، من الجولة العاشرة، إقتنص فريق “الأهلي” فوزاً مهما على غريمه التقليدي “الإتحاد” فى مباراة مثيرة جداً بدأها نادي “الإتحاد” بأحراز الهدف الأول فى المباراة، ليعود الأعب السوري المتألق “عمرو السومة” ليحرز هدف التعادل وإنتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي، ليدخل الفريقين الشوط الثاني ويثبت النادي “الأهلي” شخصيته ويحرز هدفيين متتاليين وينهي المباراة بالتفوق (3-1) ويحصد النقاط الثلاث.

بينما كانت أنظار الأعب المصري “عبد الله السعيد” تشاهد احداث الشوط الأول من دكة الإحتياط، والأمنيات تروادة بالمشاركة فى الدربي، إذ يصاب الأعب “جانيني تفاريس”، ويقحم المدرب الأرجنيتيني للنادي “الأهلي” بابلو جويدي” الاعب المصري ولاعب النادي “الأهلي المصري” سابقاً “عبد الله السعيد” وينزل ارضية الميدان ليعبر عن فنياته العالية، وتمريراتة المميزة، ويحرز الهدف الثالث للنادي “الأهلي” ليتوج فريقه بالثلاث نقاط.

وصرح مدرب الفريق “بابلو جويدي” قال المباراة لم تكن سهلة، لعبنا جيداً رغم تلقينا هدف مبكر، عدنا سريعاً بهدف “السومة” وفي الشوط الثاني فرضنا شخصيتنا وانهينا المباراة لصالحنا”.

كما أضاف ان الاعب “عبد الله السعيد” لاعب ذو نزعه هجومية، وكان له تأثيراً إيجابياً بالمباراة، وصنع الفارق بأدائه المميز وتسجيله للهدف الثالث بشباك الإتحاد.

كما انهي حديثه قائلاً، ان الأعب “عبد الله السعيد” والاعب “خواردو” كانو عائدين من الإصابة، من اجل ذلك فضل عدم البدء بهما من بداية المباراة.