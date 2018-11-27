عاجل| وفاة سلطان البرقان لاعب الهلال والمنتخب السعودي السابق

تداولت وسائل الإعلام المُختلفة السعودية كانت أو مختلف وسائل الإعلام في مختلف البلدان العربية اليوم الثلاثاء الموافق 27 نوفمبر 2018 خبر وفاة اللاعب سلطان البرقان لاعب نادي الهلال والإتفاق ومنتخب السعودية السابق بعد صراع مع مرض السرطان حيث كان يعاني سلطان البرقان من مرض “ورم في المخ” عانى به الفترة الأخيرة قبل أن يتم نشر خبر وفاة سلطان البرقان الذي يعاني العديد من الأمراض والتي بدأت منذ شهر مايو الماضي حينما تعرض لوعكة صحية عبارة عن جلطة في المخ والقلب ومنذ ذلك الحين واصبحت الحالة الصحية لـ “سلطان البرقان” غير مستقرة قبل أن يتم الإعلان عن وفاة سلطان البرقان منذ قليل.

وفاة سلطان البرقان لاعب الهلال والمنتخب السعودي السابق

هذا وكما ذكرنا فيعاني اللاعب سلطان البرقان من مرض “ورم في المخ” عانى منه وتم اكتشافه في الفترة الأخيرة وأجبره هذا المرض على الخروج خارج السعودية للعلاج قبل أن يعود منذ أيام لاستكمال علاجه في الرياض قبل أن يتم الإعلان اليوم ونشر خبر وفاته.

تركي آل الشيخ ينعي وفاة سلطان البرقان

هذا وقد نعى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية اللاعب سلطان البرقان الذي رحل عن دنيانا مساء اليوم الثلاثاء حيث دون اللاعب على حسابه على تويتر:

رحم الله اللاعب سلطان البرقان وأسكنه فسيح جناته… صادق العزاء والمواساة لأسرته وأهله.

صلاة الجنازة والعزاء للاعب سلطان البرقان

هذا ورحل عن عالمنا اللاعب الذي يبلغ من العمر 35 عام الذي بدأ حياته الرياضية في أشبال و فريق الشباب بنادي الهلال قبل أن ينضم إلى الفريق الأول بنادي الهلال حتى موسم 2010-2011 حينما انتقل إلى نادي الإتفاق ليلعب به حتى موسم 2014-2015 حينما انضم إلى نادي الشعلة السعودي قبل أن ينتقل إلى نادي الرائد ويختتم مسيرته الرياضية الحافلة به.