سحب الاتحاد الأفريقي اليوم الجمعة تنظيم بطولة نهائيات أمم أفريقيا لعام 2019، من الكاميرون، وذلك لعدم جاهزية ملاعب دولة الكاميرون لاستضافة العرس القاري، وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي اجتمعت اليوم الجمعة في العاصمة الغانية «أكرا»، وتم فتح المجال أمام جميع الدول التي ترغب في استضافة بطولة نهائيات أمم أفريقيا 2019، وتقديم الملفات اللازمة بشكل فوري.

بطولة أمم أفريقيا.. المغرب أعلنت مسبقا جاهزيتها لاستضافتها

وسبق أن أعلنت دولة المغرب عن استعدادها لاستضافة بطولة نهائيات أمم أفريقيا 2019، وأن لديها جميع الجاهزيات التي تلزم استضافة البطولة، من ملاعب وفنادق لاستضافة الفرق، وكل ذلك بما يحقق رغبات الاتحاد الأفريقي.



ملاعب الكاميرون جاهزة بنسبة لا تتعدى 60 في المائة

أما بشأن التحضيرات الخاصة بدولة الكاميرون لاستضافة بطولة نهائيات أمم أفريقيا، فجاءت سلبية للغاية، وهذا ما جاء في تقرير اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي، بأكدت عادم جاهزية دولة الكاميرون لاستضافة البطولة القارية، كما أن تقارير لجان التفتيش، أكدت أن ملاعب الكاميرون كانت جاهزة بنسبة لم تتعد 60 في المائة، وكان ذلك قبل نحو 6 أشهر من تنظيم بطولة نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019.

عدد الدولة المشاركة في بطولة نهائيات أمم أفريقيا

ويشارك في بطولة نهائيات أمم أفريقيا 24 منتخبا، للمرة الأولى، وذلك يعكس أعباء إضافية على الدولة التي تقوم بتنظيم البطولة واستضافتها، من حيث تجهيز الملاعب والبنية التحتية، والفنادق وخلاف ذلك من جاهزيات.