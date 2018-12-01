صلاح أساسي – تعرف على موعد مبارة ليفربول وإيفرتون والتشكيل المتوقع

ننشر لكم في هذا التقرير موعد مباراة ليفربول القادمة ضد ايفرتون ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، ونشارك معكم كافة التفاصيل عن المباراة مثل الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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موعد مباراة ليفربول وإيفرتون ديربي الميرسيسايد بمشاركة محمد صلاح والقنوات الناقلة

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موعد مباراة ليفربول وايفرتون في الدوري الانجليزي

يستضيف نادي ليفربول الذي يلعب ضمن صفوفه اللاعب المحترف محمد صلاح، نادي إيفرتون على ملعبه ملعب الانفيلد، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

من المقرر أن يقام لقاء الفريقين في ي الجولة الرابعة عشر يوم الأحد الموافق 2 من شهر ديسمبر الجاري علي ملعب الانفيلد، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والربع بتوقيت مكه المكرمه.



القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الانجليزي

كالعادة القنوات الناقلة والحصرية لمباراة ليفربول ضد ايفرتون هي شبكة قنوات Bein sport الرياضية المشفرة، وتحديد قناة Bein sports HD2 وتعتبر هي الناقل الحصري في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

تشكيل ليفربول ضد إيفرتون واهم الغيابات

يفقد ليفربول في هذه المباراة خدمات ثلاثة لاعبين وهما تشامبرلين، وادم لالانا، بالإضافة إلي ريان بريوستر، وذلك بسبب الاصابة التي يعاني منها الثلاثي، ويلعب محمد صلاح أساسي في خط الهجوم لفريق ليفربول في هذه المباراة.



التشكيل 4-3-3





حراسة المرمي : أليسون بكير



خط الدفاع : آندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – ترينت أليكساندر-آرنولد



وسط الملعب : نابي كيتا – جورجينيو فينالدوم – جيمس ميلنر

الهجوم : ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح

تشكيل ايفرتون لمواجهة ليفربول واهم الغيابات



يغيب عن فريق ايفرتون كل من اللاعب جيمس مكارثي واللاعب جونجو كيني وذلك لسبب الاصابة، ولن يفقد ايفرتون اي لاعب آخر سواء بداعي الإصابة أو الإيقاف.





التشكيل 4-2-3-1







حراسة المرمي : جوردان بيكفورد



خط الدفاع : سيمو سان – مايكل كين – كيرت زوما – لوكاس دينييه



الوسط الدفاعي : أندري جوميز – إدريسا جاي

الوسط الهجومي : ثيو والكوت – جيلفي سيجوردسون – برنارد دوارتي



الهجوم : ريتشاردسون



الجدير بالذكر أن نادي ليفربول يخوض هذا اللقاء بعد تلقيه هزيمة أوروبية على يد باريس سان جيرمان في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ولهذه الخسارة يصبح موقف تأهل ليفربول الي دور المقبل صعب جدا أمام نابولي.