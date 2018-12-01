صراع على استضافة كأس الأمم الأفريقية 2019 وأبرز الدول المرشحة لإستضافة النسخة 32 من كأس أفريقيا 2019

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ( الكاف ) اصدر قرار مفاجأة على سحب شرف تنظيم كأس الأمم الأفريقية للنسخة 32 للعام 2019 من دولة الكاميرون بعد الزيارة التى قام بها مسئولى الكاف للكاميرون للاطلاع على التجهيزات والاستعدادات لاستضافة البطولة الأكبر والأقوى على مستوى القارة الأفريقية، والتى تلقى متابعة واسعة من جميع الدول العربية، والأفريقية، بل وجميع دول العالم المهتمين بكرة القدم لما بها من نجوم عالميين، بل تتميز البطولة بمتابعة المختصين والكشافين للأندية الأوربية الكبيرة للبحث واختيار أفضل اللاعبين لتدعيم الفرق الأوربية بل الفرق العالمية.

سحب شرف استضافة كأس الأمم الأفريقية من الكاميرون تعد مفاجأة من العيار الثقيل على الصعيد الأفريقي حيث أن الوقت ليس في صالح الكاميرون للطعن وإصلاح السلبيات التى وردت في نقرير الكاف من عدم جاهزية الملاعب، وعدم جاهزية البنى التحتية من فنادق وطرق ومواصلات لتكون جاهزة لاستقبال الحدث الأبرز على مستوى قارة أفريقيا، وهو كأس الأمم الأفريقية 2019

ولعل أبرز المرشحين لاستضافة كأس أمم أفريقيا للعام 2019 النسخة 32 المغرب ودولة جنوب أفريقيا لما تتمتعا بهما هذان البلدان من إمكانيات وخبرات سابقة في مثل هذه البطولات فالمغرب يعد الدولة العربية الأكثر طموحاً في استضافة كأس العالم وقد قامت بتجهيز ملاعب على أعلى مستوى لتواكب الملاعب العالمية .

أما جنوب أفريقيا فقد كانت الدولة الأفريقية الأولى التى نالت شرف تنظيم كأس العالم 2010 كما أنها قامت بتنظيم كأس أمم أفريقيا للعام 1996، وقامت بتنظيم العرس الأفريقي الأبرز للعام 2013 مما يجعلها من المرشحين الأبرز لتنظيم كأس أمم أفريقيا لهذه النسخة.

المغرب هى الدولة العربية الأكثر حظاً والتى تتميز بملاعبها المميزة والمقامة طبقاً للمعايير الدولية، بالإضافة إلى تميز المغرب بفنادق عالمية، وشبكة من الطرق المميزة، والسكك الحديدة التى تغطى المدن المغربية، كما تعد فرصة المغرب كبيرة لتنظيم مثل هذه البطولة لكونها قبلة سياحية عالمية كبيرة حيث تستقبل أعداد كبيرة من السياح.

وان تم قبول طلب المغرب لتنظيم كأس أمم أفريقيا 2019 ستكون قادرة على تنظيم البطولة الأبرز والأكبر على مستوى القارة الأفريقية وذلك لجاهزية ملاعبها، وتميز البنى التحتية بها، وتميزها بالمنتجعات السياحية الكبيرة والتى تلقى إقبال كبير من سياح العالم .