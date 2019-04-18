سُوسة التونسية تعيش ليلةً صاخبةً احتفاءً بتتويج النجم الساحلي بالبطولة العربية

عمّت مدينة سوسة التونسية، فرحة كبرى بعد تتويج النجم الساحلي التونسي ببطولة الشيخ زايد للأندية العربية البطلة، في مدينة العين الإماراتية، بعد تغلبه مساء اليوم على الهلال السعودي بهدفين لهدف واحد.

وما إن أعلن الحكم الإماراتي عن نهاية المباراة حتى خرجت جماهير النجم الساحلي، في مدينة سوسة التونسية، والذين كانوا يملئون المقاهي لمشاهدة المباراة التي نقلتها القناة الوطنية التونسية الأولى.

فرحة صاخبة، تلك التي أصابت جمهور النجم الساحلي، لا في مدينة سوسة، مهد النجم الساحلي، فحسب، بل في بقية المدن القريبة، وفي مختلف الجهات التونسية، كيف لا والنجم الساحلي يفوز بهذه البطولة الغالية، لأول مرة في تاريخه.

هدف قاتل

لئن سيطر لاعبو الهلال السعودي على أغلب مجريات الشوط الثاني إلا أنهم لم يحدثوا خطرًا كبيرًا على مرمى النجم الساحلي برغم هدف التعادل الذي جاء من ركلة جزاء نفذها بنجاح المهاجم الفرنسي لنادي الهلال بافيمتي غوميز، وفي المقابل كان لاعبو النجم الساحلي أشدّ شراسة، وأخطر أمام مرمى الهلال، ورغم اقتراب المباراة من نهايتها، إلا أنّ اللاعب المثناني، الذي دخل قبل دقائق، معوضًا الجزائري العريبي، كان له رأي آخر، عندما تمكن المدافع المهاجم ماهر الحناشي من تجاوز المدافعين، وتمرير الكرة في اتجاه المهاجم المثناني الذي لم يتوان في إسكان الكرة شباك حارس نادي الهلال بتسديدة قوية، ليفوز النجم ببطولة زايد للأندية البطلة.

جدل حول ركلة جزاء الهلال

أمام الجدل الحاصل حول ركلة جزاء نادي الهلال، اعتبارًا إلى أنّ المدافع دياكيتي كان قد لاحق الكرة برجله قبل وصول مهاجم الهلال الذي اصطدم بساق المدافع، ورغم التجائه لتقنية الــ “VAR “، فإن الحكم الإماراتي قد أقرّ شرعية ضربة الجزاء.

ورغم ذلك، فقد ترك الإعلان عن ضربة الجزاء جدلًا واسعًا بين الجماهير التي كانت تتابع المباراة، حتى أنّ الكثيرين اعتبروا أنّ الحكم أخطأ في إقرار شرعية ضربة الجزاء، التي لم تغيّر من مسار المباراة.

زبير بيّة يبكي فرحًا

لم يستطع القائد السابق للنجم الساحلي، والمحلل الرياضي في قناة أبو ظبي الرياضية أن يمنع الدموع من أن تتساقط عندما كان يتحدث عن فريق النجم الساحلي، وقد فاز بهذه البطولة الغالية، وكان يقول: “شعرت بفخر كبير، وأنا أرى فريقي يتوّج بكأس زايد للأندية أبطال الدوريات العربية، لقد كانت لحظة فارقة في تاريخ النجم الساحلي، خاصة وأنّي أحسست أنّ نادي الهلال في الشوط الثاني كان أفضل، كما أنّ ضربة الجزاء، كان الحُكْم على صحّتها صعبًا، وقبل نهاية المباراة كان لمحمد المثناني رأي آخر عندما سدّد بقوة في مرمى الهلال، والمباراة تلفظ أنفساها الأخيرة”.

وقال له خالد بومي: “دموعك غالية يا زوبة، مبروك لك ولكل لاعبي وجماهير النجم الساحلي”، أما ثامر صخر، فقد دوّن: “ألف مبروك حبيبي ابن سوسة البار، والمحبّ للنجم الساحلي، وكل التوفيق فيما هو قادم للنجم”.

من جانبها، قالت رزان الولادي: “تستاهلون على الدموع، دموع حبّ”، فيما قال بهاء أبو يوسف: “مبروك للنجم الساحلي”.

محمد بن زايد يهنئ

هنّأ ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد النجم الساحلي بالفوز بالبطولة، وجاءت تدوينته على قناة أبو ظبي: “نبارك لفريق النجم الساحلي التونسي فوزه بكأس زايد للأندية العربية الأبطال، والشكر لفريق الهلال السعودي على هذا اﻷداء القوي.. نهائي متميز جمع قطبين في كرة القدم حضرت فيه الندية.. نجاح آخر تنظيمًا، وتنافسية لبطولة رياضية تحمل اسم أغلى الرجال وتجمع اﻷشقاء على المحبة”.

أما هزّاع بن زايد، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، فهنّأ بدوره النجم الساحلي، ودوّن في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “مبارك للنجم الساحلي التونسي الكأس، وأجمل التهاني للاتحاد العربي لكرة القدم برئاسة الصديق تركي آل الشيخ على التنظيم المتميز، والإدارة الاحترافية لكأس زايد للأندية الأبطال، متمنين مزيدًا من التقدم، والنجاح للكرة الخليجية، والعربية، بما يعزز مكانتها وحضورها دوليًا”.

رونالدو: مباراة قوية

قال المهاجم البرازيلي السابق رونالدو، والذي حضر مباراة الدور النهائي لبطولة زايد، في ملعب العين بأبو ظبي: “مباراة بدينة قوية، وإيقاع سريع جدًا”، قبل أن يضيف “تهانيّ للنجم الساحلي بالفوز بكأس زايد للأندية الأبطال”.

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