تقرير | سحب تنظيم كأس أمم إفريقيا 2019 من الكاميرون وفتح باب الترشيح

أفادت تقارير إعلامية اعتزام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سحب تنظيم كأس أمم إفريقيا 2019 من الكاميرون، بعد تعثر الأخيرة في استكمال المنشآت ومقومات تنظيم البطولة، المقرر إقامتها صيف 2019 لأول مرة في تاريخ تصفيات بطولات الأمم الإفريقية النهائية، وأكدت تلك التقارير التي تناقلته وكالات أنباء عالمية منها “فرنس برس”، أن الكاف سيتخذ القرار بشكل نهائي خلال اجتماع اللجنة التنفيذية المنعقد اليوم في العاصمة الغانية “أكرا”.

التقارير الإعلامية أشارت للتصريح الصادر عن احد مسئولي الاتحاد لم يتم ذكر اسمه، عن اعتزام اللجنة التنفيذية “للكاف” حسم مسألة تنظيم الكاميرون لتصفيات أمم إفريقيا 2019، والتي من المقرر أن يشارك فيها 24 منتخب إفريقي لأول مرة، بعد التعديلات التي أُدخلت على نظام إقامة البطولة، ونترقب خلال الساعات المقبلة صدور البيان الرسمي عن الاتحاد الإفريقي بما سيتخذ من قرارات في هذا الشأن.

سحب ملف تنظيم أمم إفريقي 2019 من الكاميرون، سيفتح المجال أمام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لفتح طلب ترشيح دولة جديدة لاستضافة أمم إفريقيا 2019، في الصيف المقبل، وقد تكون واحدة من دول شمال إفريقيا هي الأقرب بسبب جاهزية البنى التحتية لاستضافة مثا هذه البطولات المجمعة، الساعات المقبلة ستحمل الخبر اليقين حول هذه القضية التي ستكون حديث الشارع الرياضي في القارة السمراء خلال الأيام القليلة المقبلة.