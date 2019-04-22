ريال مدريد يعود للتألق بعد فوزه على أتليتيك بيلباو بثلاثية بقيادة بنزيما

ريال مدريد يعود للفوز والتألق بعد فوزه على أتليتيك بيلباو بثلاثية نظيفة. نجح نادي ريال مدريد العودة إلى الصدارة والانتصارات وذلك بقيادة اللاعب الفرنسي بنزيما بعد أن سجل ثلاث أهداف في فريق أتليتيك بيلباو في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، ضمن مباريات الدوري الأسباني من الدرجة الأولى. وبهذا الفوز يعود الريال مرة أخرى للصدارة إلا أنه مازال متأخرا عن نادي برشلونة بفارق 13 نقطة.

والجدير بالذكر أن اللاعب غاريت بيل لم يشارك في هذه المباراة وظل علي مقاعد البدلاء ويعد هذا راجع إلى قرار المدرب زين الدين زيدان.

تفاصيل الأهداف لريال مدريد

وبعد إحراز اللاعب بنزيما أهدافه بدأت المدرجات تهز باسمه وتشجيعه، وقد سجل بنزيما الثلاثية في الدقائق 47 و 76 و 91.

وتصدر الريال بهذا الفوز المركز الثالث بنقاط 64 نقطة، بينما احتل أتلتيك المركز السابع بـ 46 نقطة.

ونعرض لكم تشكيل الريال مدريد أثناء المباراة اليوم:-

حارس المرمى اللاعب كيلور نافاس.

الدفاع كل من : كارفخال، مارسبلو، فاران، فاييخو.

وجاء خط الوسط : ثلاث لاعبين هم كاسميرو، كروس، مودريتس.

بينما الهجوم تمركز كل من : بنزيما، ماركو، فاسكيز.

ويعد الفوز هذا هو الفوز الأول بعد هزيمتين سابقتين لفريق الريال في الدوري الأسباني.

فهل بفعلها الريال مدريد ويستمر في الانتصارات أم انه سوف يعود إلى الوراء مرة أخرى؟!.

إنها الكرة الساحرة التي لا يتوقعها أحد دعونا نتابع ونشاهد ونرى.

أهداف ريال مدريد وبنزينا 3-0

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