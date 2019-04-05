ريال مدريد ضد إيبار..الريال يحاول العودة إلى سكة الإنتصارات عندما يستضيف إيبار

ريال مدريد ضد إيبار،يأمل ريال مدريد في العودة إلى الإنتصارات في الدوري الإسباني ظهر السبت وذالك بعد هزيمته 2-1 أمام فالنسيا في منتصف الأسبوع عندما يواجه إيبار في سانتياغو برنابيو.كانت الهزيمة في ميستايا يوم الأربعاء أحدث تراجع خلال الموسم المضطرب بالنسبة لفريق الريال مدريد ، مما فتح الفجوة بين فريق زين الدين زيدان وقادة الدوري ومنافسيه الرئيسيين برشلونة إلى 13 نقطة .

ستنطلق المباراة السبت 6 أبريل

في 15:15 (بتوقيت جرينتش)

على ملعب سانتياغو بيرنابيو

الحكم غونزاليس فويرتيس

انتكاسة كبيرة لزين الدين زيدان هو أن المهاجم البرازيلي المثير فينيسيوس جونيور قد استبعد من لوس بلانكوس حتى مايو.

من المحتمل أن يغيب مجند الصيف ثيبوت كورتوا عن مباراة يوم السبت بسبب إصابة في الفخذ ، إلى جانب لاعب خط الوسط ماركوس يورينتي وداني كارفاجال ، ومن غير المرجح أن يخاطر زيدان بهم بعد مخاوف بشأن اللياقة. مارسيلو معلق.

يغيب بابا ديوب من جانب الزائرين بسبب الإيقاف،ولا يزال بوردو بيجاس وأنايتيز أربيلا غائبين بسبب الإصابة ، في حين من المحتمل أن يغيب جوردي كالافيرا وفران ريكو على الرغم من عودتهما للتدريبات.

شاهد أيضا:برشلونة ضد أتلتيكو مدريد..موعد القمة النارية المرتقبة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد التشكيل المتوقع وأبرز الغائبين من كلا الفريقين

التشكيل المتوقع للريال مدريد وإيبار:

ريال مدريد

نافاس. أودريوزولا ، فاراني ، راموس ، ريغيلون ؛ سيبالوس ، كاسيميرو ، مودريتش ؛ بيل ، بنزيما ، إيسكو.

إيبار دميتروفيتش. بينا ، راميس ، أوليفيرا ، كوت ؛ كاردونا ، جوردان ، الفاريز ، أوريانا ؛ تشارلز ، انريش.

شاهد أيضا:ليفربول ضد ساوثهامبتون..ليفربول يلاقي ساوثهابتون وعينه على الرجوع بالنقاط الثلاث

وحقق إيبار انتصارا تاريخيا أوليا ضد ريال مدريد خلال أول لقاء للفريق في الموسم الماضي في نوفمبر ، حيث تغلب على فريق سانتياغو سولاري 3-0.

الاستعلام عن تفاصيل مخالفات السير الكترونيا برقم اللوحة عبر أبشر