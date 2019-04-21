ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو..بنزيما يقود الملكي إلى الفوز بثلاثية دون رد

ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو،في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني حقق النادي الملكي الريال فوزا مهما على ضيفه نادي أتلتيك بيلباو ،في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب سانتياغو بيرنابيو، دخل الريال مدريد المباراة بقوة وسنحت له عدة فرص في للتقدم في النتيجة لكن الدفاع الأتلتيكو بيلباو وقف في وجه كل تلك المحاولات لينتهي الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني من المباراة دخل الريال مدريد بقوة ولم تمض سوى دقيقتين على بداية الشوط حتى سجل الفرنسي كريم بنزيما هدف التقدم للريال مدريد، واصل الريال من ضغطه على مرمى أتلتيك بيلباو لينجح بنزيما في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة السادسة والسبعين.

حاول أتلتيك بيلباو على استحياء تقليص النتيجة لكن بنزيما نصب نفسه نجما للقاء بعدما قضى على أحلام الباسكيين بتسجيله الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة التسعين من عمر المباراة.

لينتهي اللقاء بفوز الريال مدريد بثلاثية بيضاء، وليصبح رصيد النادي الملكي أربع وستي نقطة بفارق أربع نقاط عن جاره أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، وبفارق ثلاثة عشر نقطة عن متصدر الدوري نادي برشلونة.

نتيجة مباراة مان سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

حيث بات الريال مدريد يصارع على نيل المركز الثاني، وإنهاء موسم بأحسن صورة، مع تبقي خمس جولات فقط على نهاية الدوري الإسباني.

← إقرأ أيضاً: