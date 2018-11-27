رياض محرز … ساحر الجزائر

كتبه : خالد صلاح عبد الرحيم

محرز الذي يبدع ويمتع في بلاد الإنجليز ، الفنان الجزائري الذي ينتج تسديدات رائعة في الزاوية العليا من الشباك، لاعب موهوب بشكل لا يصدق ، لعب دور البطولة في الموسم الأول له مع ليستر سيتي واستطاع أن يحصل لقب البريميرليج واللاعب الأفضل في الدوري الإنجليزي ،والأفضل في قارة أفريقيا عام 2016.

محرز قاموس فني ممتع يبدأ من لمسة أولي ممتازة ورؤية جيدة للملعب وثقة كبيرة والكرة بحوزته وصناعة اللعب بالكرات القصيرة والطويلة ، لاعب خطير جداً علي المرمي، ويفضل دائماً أن يقطع للداخل لتبقي الكرة علي قدمه اليسري ومن ثم يصوب يصنع يراوغ ويخادع الجميع .

محرز إلي الان لم يخرج كل ما لدية ، تخيلوا معي لو لعب محرز في العمق كلاعب رقم 10 صانع العاب بدلأً من مركز الجناح الأيمن ، أو كلاعب خط الوسط الثالث مكان برناردو سليفا ، ماذا سيفعل محرز لاعب بجوده عالية يمتلك الكثير من المهارات والأفكار بداخلة ، رياض لاعب موهوب تأسس كروياً في أوروبا وبأصول عربية جزائرية لتنتج لنا نسخة عربية مشرفة بالخارج .

الثعلب الجزائري يتفنن في موقف 1 ضد 1 لديه أقدام سحرية ، لاعب سريع ومهاري ويملك قدم يسارية قوية ،ولدية رؤية جيدة للملعب يصنع من خلالها الأهداف ، بالأضافة إلي تحركه الجيد بدون الكرة ، محرز لاعب منضبط تكتيكياً يلتزم بموقعه في الجناح الأيمن ويقدم الأدوار الدفاعية في رسم 4-4-2 مع ليستر ،ويظهر كــ”وينج باك” مثالي في رسم 3-4-3 مع جورديولا وهذا يدل علي عبقرية الجزائري .

محرز القلب النابض لمنتخب محاربي الصحراء ومن الأعمدة الرئيسية في مانشستر سيتي ، لاعب ذكي وهادئ ولديه فرصة لكتابة التاريخ وتحقيق الكثير من الإنجازات والبطولات والألقاب ، فهنيئاً للجزائر برياض محرز .

Source: نجوم مصرية