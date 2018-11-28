روما يسعى للثأر من ريال مدريد وضمان الصعود فى دورى ابطال اوربا

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة الليلة مواجهات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوربا التي ستكون بمثابة بوابة العبور إلى الدور التالي إذا استطاع احد منهم الفوز الليلة فسوف تغنيه عن الدخول في حسابات المواجهة الأخيرة ، وعلى ملعب الأوليمبكو يحل النادي الملكي ريال مدريد ضيفا على الذئاب روما في مباراة الصراع على قمة المجموعة السابعة.

يحل ريال مدريد حامل اللقب ضيفا على روما الساعة العاشرة من مساء اليوم على ملعب الأولمبيكو فى مواجهة يسودها طابع الندية بين الفريقين الكبيرين لضمان التأهل إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوربا.

روما وريال مدريد يكفى كل منهما نفطة واحدة لضمان الصعود إلى الدور التالي حيث يتصدر ريال مدريد ترتيب المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن روما الذي يحل فى المركز الثاني برصيد 9 نقاط ويأتي فى المركز الثالث سيسكا موسكو الروسي برصيد 4 نقاط وفيكتوريا بلزن التشيكي برصيد نقطة واحدة.

ويسعى روما إلى اقتناص الثلاث نقاط وضمان الصعود عن صدارة المجموعة والثأر من المباراة الأولي التي حقق فيها ريال مدريد الفوز على ملعب سانتياغو برنابيو بثلاثية نظيفة وتفادى مواجهة صعبة فى دور الستة عشر أمام مانشستر سيتي أو يوفنتوس أو برشلونة.

وفى المقابل يحاول ريال مدريد الخروج من سلسلة الهزائم المتتالية فى الدوري الأسباني بعد خسارة كبيرة أمام أيبار بثلاثية نظيفة كادت أن تصل إلى اكثر من ذلك ، وهذه واحدة من ست هزائم تعرض لها ريال مدريد فى الليجا مع تعادلين تضعه فى المركز السادس وهذا لا يليق بمكانة بطل أوربا.