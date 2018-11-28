روما وريال مدريد يلتقيان على ارض الاولمبيكو

يلتقى الليلة نادى ريال مدريد وروما على ملعب الاولمبيكو فى تمام العاشرة مساء اليوم حيث يخوض الناديان مباراة تحديد لاول المجموعة ومن سيتاهل للدور ٨/١ النهاءى فى البطولة وتاتى المباراة فى اطار مباريات الجولة الخامسة لدورى ابطال اوربا.

ويتصدر الناديان ترتيب المجموعة السابعة برصيد تسع نقاط لكل منهما ولكن ريال مدريد يتفوق على روما بفارق الاهداف ولذا يدخل الفريقان المباراة ونصب عين كل منهم الفوز بالمباراة لتاكيد تربع المنتصر على قمة المجموعة والانتقال الى الدور ٨/١ النهاءى للبطولة.

وقد وصلت بعثة الفريق الاسبانى الى روما بالامس من اسبانيا فى رحلة جوية استغرقت اكثر من ساعتين واقامت البعثة باحد الفنادق القريبة من الملعب الذى ستقام عليه المباراة.

وبالنسبة لخطة اللعب المتوقعة للفريقين فمن المتوقع ان يلعب ريال مدريد بطريقة اربعة ثلاثة ثلاثة اما نادى روما فسوف يلعب بطريقة اربعة اثنين ثلاثة واحد ويبدو ان النادى الملكى ومن خلال تشكيله سيبحث عن الفوز من بداية المباراة بينما سيمسك الفريق الايطالى بمنتصف العصا ليستطيع صد هجوم خصمه وتنفيذ هجماته من خلال راس حربته وثلاثى خط وسطه .

ويتشكل فريق روما من” روين اولسن” لحراسة المرمى

والمدافعين كلورت وفازيو و مانولاس و فلورينزى.

خط الوسط تزوتزى. وكريستانتى وامامهم كخط وسط متقدم كلا من ستيفان وبلجرينى واندير وعلى خط الهجوم ياتى ” ادين”

اما تشكيل النادى الملكى فياتى “كوراتوا”فى حراسة المرمى

خط الدفاع يتكون من “كارفخال وفازان وسرجيوراموس و مارسلو .

اما خط الوسط فيتكون من ” مودريتش وكروس وايسكو”..

بينما ياتى “بنزيما وجاريث بيل واسينسيو” فى الهجوم.