“رسمياً” نهائي كأس “كوبا ليبرتادوريس” سيقام خارج الأرجنتين أحد يومي “9،8” ديسمبر

بعد تأجيل لأكثر من مرة، يعلن إتحاد أمريكا الجنوبية “كوتمبيول”، ان النهائي سوف يكون احد يومي “9،8” ديسمبر، خارج الأرجنتين، ولم يتم بعد تحديد الجهة التي سوف تستضيف المباراة، يذكر ان المرشحين لإستضافة المباراة، العاصمة الإمارتية “أبو ظبي”، ومدينة “جنوي” الإيطالية.

كما ذكر بيان “الكوتمبيول” انه سوف يتكفل بكل النفقات وتكاليف السفر والإقامة والغذاء لما يصل إلي “40” فرداً، من بعثتي “بوكا جونيورز”، و”رفيربليت”.

كما كان من المقرر أن تقام مباراة نهائي كأس “كوبا ليبرتادورس” بين فريقين “بوكا جونيورز” وفريق “رفير بليت”، علي ملعب فريق “رفير بليت”، فى الساعة “العاشرة” من يوم “السبت” الماضي، وتم تأجيل اللقاء بسبب قيام جماهير فريق “ريفير بليت” بأعمال شغب إستدعت التدخل لإلغاء المباراة.

يذكر أن المباراة الأولي قد إنتهت على ملعب فريق “بوكا جونيورز” بالتعادل الإيجابي “2-2″، وتنص لوائح الإتحاد الإمريكي الجنوبي “كوتمبيل” علي عدم إحتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، وذلك يعني إن المباراة تعتبر نهائي لوحدها.

وقد شهدت المباراة أموراً كثير، من الشغب الجماهيري وإصابة بعض لاعبي فريق “بوكا جونيورز”، مما استلزم لتأجيل المباراة، وقد قدمت دعوات من خارج الارجنتين لإستضافة المباراة وتفادي الشغب الجماهيري، حيث يتمتع كلا الفريقين بشعبية كبيرة بالأرجنتين، والمعروف عنهم التحمس الشديد لفريقهم يصل حد التعصب، وعندما تتواجد مباراة بين العملاقين فى نهائي قاري مثل هذا، فمن الصعب جداً أحتواء المباراة بعدم حدوث اي شغب، فالمبارة الأقوي دائما فى قارة امريكا الجنوبية، ويصنف هذا الدربي من أقوي ثلاث دريبيات فى العالم، لما يملكه من زخم جماهيري، وإهتمام على مستوي العالم.