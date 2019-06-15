دوري جنوب إفريقيا يغزو بطولة كأس الأمم الإفريقية

أيام قليلة وتنطلق البطولة القارية كأس أمم إفريقيا التي تقام في جمهورية مصر العربية في فصل الصيف في نسختها الثانية والثلاثون،تستضيف مصر البطولة على 6 ملاعب في 4 محافظات وهم ستاد القاهرة الدولي والسلام والسويس والدفاع الجوي و الإسكندرية و الإسماعيلية،يشارك في البطولة لأول مرة 24 منتخب بدلا من 16 منتخب.

يشارك عدد كبير من لاعبي دوري جنوب إفريقيا في بطولة كأس الأمم الإفريقية،يتواجد 42 لاعب من الدوري الجنوب إفريقي من العديد من الأندية أهمهم :نادي ماميلودي صانداونز،وأورلاندو بايرتس،كايزر تشيفز،بيدفست ويتس وفقا لما نشرته صحيفة ghanasoccerent،تقدم اتحاد جنوب إفريقيا بطلب رسمي للاتحاد الإفريقي لاستضافة بطولة كأس الأمم بعد حصوله على المركز الأولي في عدد مشاركة لاعبيه في البطولة.

يشارك 17 لاعب من الدوري الجنوب إفريقي مع منتخب جنوب إفريقيا ويسمي منتخب(بافانا بافانا)،ويتواجد 13 لاعب من نفس الدوري مع منتخب زيمبابوي،ودخل ضمن القائمة اللاعب الموهوب وصانع ألعاب فريق كايزر تشيفز والمنتخب اللاعب خاما بيليات ويعتمد عليه بشكل كبير في صناعة الفرص مع المنتخب.

يمتلك العديد من منتخبات القارة الإفريقية مجموعة كبيرة من الدوري الجنوب إفريقي،حيث تواجد خمسة لاعبين من الدوري مع منتخب ناميبيا،ويشارك لاعب واحد فقط مع مجموعة من المنتخبات من الدوري الجنوب إفريقي أهمهم منتخب غانا،نيجيريا،ساحل العاج.

حصل الدوري المصري الممتاز على المركز الثاني في عدد اللاعبين المشاركين في بطولة كأس الأمم الإفريقية بمشاركة 24 لاعب من الدوري المصري،شارك 15 لاعب مع المنتخب الوطني المصري العديد من لاعبي الأندية المصرية أهمهم:النادي الأهلي،الزمالك،بيراميدز،المقاولون العرب،الإسماعيلي.

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