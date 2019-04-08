دوري أبطال أوروبا|معركة نارية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر يونايتد في ذهاب ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا على الأولد ترافورد

دوري أبطال أوروبا،يلاقي مانشستر يونايتد فريق برشلونة الإسباني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء على ملعب أولد ترافورد،وقد تأهل فريق أولي غونار سولسكاير على حساب نادي باريس سان جيرمان،وتعد هذه المرة الأولى التي يصل فيها مانشستر يونايتد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد موسم 2013/2014 تحت قيادة ديفيد مويز،فيما تأهل نادي برشلونة على حساب ليون،فبعد تعادلهما في مباراة الذهاب بهدف لمثله إكتسح برشلونة ضيفه في مباراة الإياب حيث فاز عليه بخماسية نظيفة،ليصل فريق برشلونة إلى الربع النهائي للمرة الثانية عشرة على التوالي،لكن رفقاء ليونيل ميسي لم يصلو إلى النصف النهائي منذ موسم 2015.

إنه اللقاء الأول بين الفريقين منذ نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ويمبلي في عام 2011 وفاز برشلونة بثلاثة أهداف لواحد.

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ستنطلق المباراة يوم الأربعاء 10 أبريل

على تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش

على ملعب أولد ترافورد

الحكم جيانلوكا روكي

حصل مانشستر يونايتد على دفعة معنوية بعودة ماركوس راشفورد ، الذي غاب يوم الثلاثاء الماضي عن هزيمة اليونايتد 2-1 أمام ولفرهامبتون بسبب إصابة في الكاحل.

وعاد اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا إلى التدريب الخفيف يوم الجمعة ومن المتوقع أن يكون المهاجم جاهزا لمباراة برشلونة ، بينما يظل أليكسيس سانشيز يعاني من إصابة في الركبة.

وعاد عثمان ديمبيلي إلى التدريبات بعد الإصابة التي تعرض لها في الفخذ في المباراة ضد ليون الفرنسي والتي غاب بسببها عن أربع مواجهات في الدوري الإسباني.

التشكيل المتوقع لبرشلونة ومان يونايتد:

مانشستر يونايتد دي جيا ؛ يونغ ، سماليم ، ليندلوف ، شو ؛ توميناي،بوغبا، فريد،لينكارد؛ راشفورد ، لوكاكو

برشلونة تير ستيجن سيرجي روبرتو ، بيكيه ، أومتييتي ، ألبا ؛ بوسكيتس ، راكيتيتش ، آرثر ؛ ميسي ، سواريز ، مالكوم