دوري أبطال آسيا..نتائج مباريات الاندية العربية اليوم

دوري أبطال آسيا،في الجولة الرابعة من دوري المجموعات من دوري أبطال آسيا حقق نادي النصر السعودي فوزاً مُهماً على مضيفه نادي الزوراء العراقي بهدفين لواحد،في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة كربلاء، الزوراء كان السباق إلى التسجيل في الدقيقة الثلاثين من عمر المباراة عن طريق لاعبه علاء عباس، وقد إنتهى الشوط الأول بتقدم النادي العراقي بهدف نظيف.

في الشوط الثاني من المباراة دخل ناديب النصر بقوة وسيطر على الكرة لينجح يحي الشهري في تعديل النتيجة للنصر في الدقيقة السادسة والخمسين من المباراة، ضغط النصر تواصل مع تراجع اداء الفريق العراقي حيث إستحوذ الفريق السعودي على الكرة بنسبةٍ بلغت خمسةٍ وستين في المائة، وفي الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بديلا عن الضائع سجل نواف الفرشان هدف الفوز للنصر.

وبهه النتيجة ارتقى نادي النصر إلى المركز الثاني بست نقاط خلف ذوب آهن المتصدر والذي فاز بدور على الوصل بهدفين دون، الوصل الذي يتذيل المجموعة برصيد ثلاث نقاط، فيما تجمد رصيد نادي الزوراء عند النقطة الرابعة في المركز الثالث.

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نتيجة مباراة الهلال وإستقلال طهران في دوري أبطال آسيا:

وفي مباراة أخرى فاز الزعيم السعودي نادي الهلال على إستقلال طهران الإيراني، فبعد شوط أول سلبي النتيجة إستطاع البرازيلي جيوفينكو تسجيل هدف التقدم للهلال في الدقيقة الواحدة والخمسين، بعد الهدف بدقيقة تم طرد نواف العابد، ورغم النقص العددي لنادي الهلال إلا أنه حافظ على تقدمه حتى نهاية المباراة.

وبهذا الفوز ارتقى الزعيم إلى صدارة مجموعته برصيد تسع نقاط، وتجمد رصيد نادي إستقلال طهران عند النقطة الرابعة في المركز قبل الأخير.

نتيجة مباراة العين والدحيل في دوري أبطال آسيا:

فاز نادي الدحيل القطري على العين بهدفين دون في المباراة التي جمعتهما اليوم، سجل المعز علي الهدف الأول للدحيل في الدقيقة الثالثة، وفي الدقيقة السادسة والستين سجل يوسف العربي العربي هدف الدحيل الثاني، ليرتقي النادي القطري إلى المركز الثاني برصيد سبع نقاط ،وليتجمد رصيد نادي العين عند نقطتان في المركز الأخير.

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