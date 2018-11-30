حكيم زياش … مايسترو المغرب

كتبه : خالد صلاح عبد الرحيم

المايسترو الجديد في المغرب حفيد يوسف حاجي وشيبو والنيبت ، زياش الأسد الأطلسي الأصيل الذي أختار اللعب مع والدته المغرب ، لاعب خط الوسط المبدع الذي يتألق منذ فترة في بلاد الطواحين بدايةً من هيرنفين ثم تفينتي وحالياً مع أياكس .

يقول مدربه رينيه هيك في هيرنفين “هذا أكثر من مجرد لاعب موهوب ،وموهوب بشكل لا يصدق ، إنه فريق مؤلف من رجل واحد – القلب النابض والرئتين والدماغ “.، زياش لاعب خلاق، مختلف وبموهبة كبيرة يقدم مستويات رائعة مع اياكس ،وأرقامه مذهلة مع الأندية الهولندية و فاز مؤخراً بجائزة أفضل لاعب في الدوري الهولندي .

زياش يمتلك دقة تصويب ممتازة علي المرمي ، سريع التفكير والكورة بين قدمية ، يتمركز بطريقة رائعة في التلت الهجومي يستلم الكرة ويتفنن في صناعة وأحراز الأهداف ، اللاعب البوصلة الذي يلجأ إليه كل اللاعبون لقدرته علي التصرف الصحيح بالكرة من خلال رؤية ثاقبة وتمريرات متقنة، يعرف كيف يستغل الضربات الثابتة جيداً في التسجيل و خلق الفرص .

لاعب خط الوسط المهاجم الذي يتحرك في وبين الخطوط ويذهب لتقديم المساندة علي الأطراف يمتلك قدم يسارية تشعر بطريق الشباك وتري الزملاء ومبرمجة علي صناعة الأهداف ، الحكيم سريع بالكرة مع مهارة مميزة وصاحب قرار مناسب وفق سير الهجمة ، ولدية قدرة علي الارتجال بالكرة والاعتماد علي نفسه في الذهاب للمرمي وأحراز الأهداف.

الحكيم لدية مرونة تكتكية رائعة نابعة من الجودة و الصفات الفنية التي يمتلكها المغربي ، قادر علي اللعب في مركز الجناح الأيمن والأيسر من خلال سرعته علي الأطراف والدخول لعمق الملعب وأختيار التصويب أو عمل العرضيات وتقديم المساندة الدفاعية في الخلف ، أو لعب دور المهاجم الثاني المتحرك الذي يستلم الكرة في أنصاف المسافات يرواغ يصنع ويدخل منطقة الجزاء لتسجيل الأهداف .

وأخيراً …. أعتقد رحيل هذة الآلة الإبداعية في نهاية الموسم؟