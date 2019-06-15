حكايات_الكان … نسور قرطاج تحلق ترحل لأرض مصر من أجل اللقب الإفريقي

تعلق الجماهير التونسية آمالا كبيرة على منتخب بلادها فى الوصول الى المباراة النهائية لنيل اللقب الافريقي الكبير فى البطولة التي تقام على أرض مصر فى الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل .

يتواجد منتخب نسور قرطاج فى المجموعة الخامسة والتي تضم منتخبات ( أنجولا / مالى / موريتانيا ) إلى جانب منتخب تونس .

ويستعرض معكم ( نجوم مصرية ) بعض الأرقام الخاصة للمنتخب التونسي .

شارك منتخب نسور قرطاج فى 18 نسخة سابقة من البطولة التي بدأت عام 1957 ولكنه لم يتوج باللقب سوى مرة واحدة طوال تاريخه في عام 2004 فى البطولة التى أقيمت وقتها فى تونس تحت قيادة فنية للمدير الفني الفرنسي ” روجيه لومير” بعد الفوز على منتخب المغرب فى المباراة النهائية بنتيجة 2/1 .

وصل منتخب تونس الى المركز الثاني في مناسبتين الأولى في عام 1965 في تونس اما الثانية في عام 1996 في نسخة جنوب افريقيا ، اما المركز الثالث فقد وصل اليه المنتخب التونسي مرة وحيدة في نسخة 1962 .

حظيت تونس بتنظيم البطولة 3 مرات فى تاريخها في أعوام 1965 / 1994 / 2004 .

أرقام المنتخب التونسي فى بطولة كاس الامم الافريقيه .

شارك المنتخب التونسي في 18 نسخه من البطولة وخاض خلالها 67 مباراة ، تمكن من الفوز فى 22 مباراة وتعادل فى 19 مباراة وخسر فى 26 مباراة ، تمكن من تسجيل 73 هدف بينما استقبلت شباكه 61 هدف .

ضم المدير الفنى لمنتخب تونس ” آلان جيريس” 23 لاعبا ما بين محترفين في الدوريات الأوروبية الكبري أو الدوريات العربية سواء فى مصر او السعوديه وايضا ضم 9 لاعبين محليين فى الدورى التونسي ما بين النجم الساحلي والترجي والصفاقسي ..،

جاءت أبرز غيابات المنتخب التونسي ( على معلول الظهير الأيسر للنادى الاهلى المصري وايضا حمدي النقاز الظهير الأيمن لنادى الزمالك المصري )

جدير بالذكر أن المدير الفنى للمنتخب التونسي لم يتوج بلقب البطولة مع أي منتخب من المنتخبات التى تولي المسئولية الفنية حيث قاد منتخب الجابون فى الفترة من 2006 / 2010 وقد تمكن من التأهل معهم إلى نهائيات بطولة كاس الامم الافريقيه فى 2010 ، وايضا تولي تدريب منتخب مالى فى الفترة من 2010 / 2013 وقد وصل بهم الى المركز الثالث فى البطولة في نسخة 2012 ، واخيرا تولي تدريب منتخب السنغال فى الفترة من 2013 / 2015 وقد استطاع ان يصل بهم الى الدور الثاني من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2015 .

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