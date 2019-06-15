حكايات_الكان … ارقام المنتخب المغربي أبرز المرشحين في البطولة الافريقية

يفصلنا عن بداية بطولة كأس الأمم الأفريقية ايام قليلة في النسخة الثانية والثلاثون والتى تقام فى مصر فى الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل .

فى هذه البطولة لأول مرة مشاركة 24 منتخبا في البطولة التي ستقام على 6 ملاعب وهم ( ستاد القاهرة / ستاد الدفاع الجوي /ستاد السلام / ستاد الإسكندرية / ستاد السويس / ستاد الإسماعيلية ) .

ومن أبرز المنتخبات التى يعول عليها الكثير من الجماهير الآمال في التتويج بالبطولة او حتى الوصول للمباراة النهائية هو منتخب المغرب أو كما يُلقب ” اسود الاطلس ” والذي يتواجد في المجموعة الرابعة والتى تضم ايضا بجانب المغرب منتخبات ( ساحل العاج / ناميبيا / جنوب أفريقيا ) .

ويستعرض معكم ( نجوم مصرية ) بعض الأرقام الخاصة للمنتخب المغربي .

شارك منتخب اسود الاطلس في 16 نسخة سابقة من البطولة التي بدأت عام 1957 ولكنه لم يتوج باللقب سوى مرة واحدة طوال تاريخه في عام 1976 فى البطولة التى أقيمت وقتها فى أثيوبيا تحت قيادة فنيه للمدير الفني الروماني ” مرادا أريسكو” .

وصل منتخب المغرب الى المركز الثاني في مرة وحيدة في 2004 أمام تونس بعدما خسر فى المباراة النهائية بنتيجة 2/1 فى البطولة التى كانت مقامة في تونس ، أما المركز الثالث فقد وصل اليه المنتخب المغربي مرتين في عامي 1980 في نيجيريا و 1988 في المغرب.

أرقام المنتخب المغربي في بطولة كاس الامم الافريقيه …

شارك المنتخب المغربي في 16 نسخة من البطولة وخاض خلالها 61 مباراة ، تمكن من الفوز فى 21 مباراة وتعادل فى 17 مباراة وخسر فى 23 مباراة ، تمكن من تسجيل 70 هدف بينما استقبلت شباكه 57 هدف .

تضم قائمة منتخب المغرب 23 لاعبا ولكن أبرز ما جاء بها هو عدم انضمام سوي لاعبين في الدوري المحلي فقط وهما ( رضا التكناوتي حارس الوداد البيضاوي ، عبدالكريم باعدي مدافع نهضة بركان المغربي والذي انضم مؤخرا عقب خروج المهاجم ” عبد الرازق حمدالله ” ، اما بقيه اللاعبين فجميعهم محترفين سواء في دوريات عربية أو اوروبيه .

جاءت أبرز غيابات المنتخب المغربي فى البطولة ” آمين حارث ” لاعب شالكه الالماني ، بجانب ” أيوب الكعبي” مهاجم فريق هيبي شينا فورشن الصيني ” .

يعول منتخب على المدير الفني الفرنسي ” هيرفي رينارد ” فى الفوز بالبطولة بعدما تمكن من الفوز مع عدة منتخبات سابقه باللقب الافريقي امثال ( منتخب زامبيا في نسخة 2011 ، ساحل العاج في نسخة 2015 ) وقد تأهل المنتخب المغربي إلى مونديال روسيا الأخير في 2018 .

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