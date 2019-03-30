جوزية مورينيو أقرب إلي “تولي منصب المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ”

تقرير- خالد صلاح عبدالرحيم

لقد ظل Special One بدون نادي منذ إقالته من قبل مانشستر يونايتد في ديسمبر

وفقا للكثير من التقارير مورينيو يمكن تعيينه للعودة إلى التدريب كمدير فني جديد لبايرن ميونيخ ، ، يُزعم أن المدير السابق لمانشستر يونايتد أفضل بديلاً لنيكو كوفاتش.

تم ربط بايرن ميونيخ بـــ جوزيه مورينيو

و أنه أحد أبرز المرشحين لهذا المنصب في حالة استبعاد البافاريين مدربهم الحالي.

كان اللاعب البالغ من العمر 56 عامًا مرتبطًا بالعودة إلى ناديه القديم ريال مدريد، ومع ذلك ، بعد تولي زين الدين زيدان هذا المنصب ، لا يزال البرتغالي يبحث عن دوره التالي.

الآن يبدو أنه في الترشح لأكبر وظيفة في البوندسليجا.

دولة Footmercato: “وفقا لمعلوماتنا ، فإن النادي البافاري يفكر جديا في الانتقال إلى جوزيه مورينيو للموسم المقبل. كان قادة البوندسليجا مهتمين بالفعل بـ Special One قبل بضع سنوات ، لكن الفرصة لم تنشأ. ”

أثناء حديثه إلى The Telegraph الشهر الماضي ، كشف مورينيو أنه رفض بالفعل العديد من العروض منذ رحيل أولد ترافورد.،لكنه أصر على أنه سعيد لقضاء وقته حتى يجد نادي خاص.

وقال مورينيو: “أريد أن أعمل في نادٍ يفهم أن هناك بنية قائمة ،وهذا ما يريده البرتغالي”لا أريد صراعًا داخليًا. اريد تعاطف داخلي خلال حياتي المهنية كنت أعمل في كل الظروف الممكنة. إن المواقف الأكثر نجاحًا ليست بسبب البنية ولكن بسبب التعاطف في الهيكل “.

وأضاف: “إذا كان نادي بدون طموح فلن أذهب.”لقد رفضت [بعض العروض] لأنني أريد كرة قدم وطموحات عالية المستوى على أعلى مستوى. هذا هو البند الثاني .

العنصر الأول هو التعاطف الهيكلي. أريد أن أعمل مع أشخاص أحبهم. الأشخاص الذين أرغب في العمل معهم ، وأنا سعيد بالعمل معهم ، وأشارك معهم نفس الأفكار. كان ما كان لدي في إنتر.،”هناك أندية مثل هذا.عادة ، هذا جزء مهم جدًا من النادي الناجح. “