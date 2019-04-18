جمهور الزمالك يتغنّى بفرجاني.. وساسي يردّ “حبّكم لي على راسي”

تغنّى جمهور نادي الزمالك بلاعبهم فرجاني ساسي، المصاب، خلال مباراة الزمالك والنادي الإسماعيلي، وما كان من ساسي إلا أنّ ردّ التحيّة، مدوّنًا على “تويتر” في حسابه الشخصي: “شكرًا لجمهور الزمالك الوفيّ، وحبّكم ليّ على راسي.. وقريب نرجع ونفرح مع بعض”.

وعقب فوز نادي الزمالك على النادي الإسماعيلي، هنّأ الكابتن فرجاني ساسي، المصاب، والموجود في تونس، زملاءه بالفوز، وقال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ألف مبروك الفوز للمتصدّر.. مبروك ..رجّالة في الملعب”.

جماهير #الزمالك تهتف للغائب فرجاني ساسي بعد ثنائية الإسماعيلي 👇🇦🇹⚽@FerjaniSassi pic.twitter.com/j1NYIuDngH — Kora On – كورة أون (@koraoncom) April 19, 2019

وكان كابتن نادي الزمالك والمنتخب التونسي، فرجاني ساسي، أجرى عملية جراحية على مستوى الكاحل، قبل يومين، تحت إشراف الدكتور سهيل الشملي، كللت بالنجاح، وهو ما جعل الشّملي يؤكد أنّ ساسي سيدخل في مرحلة التأهيل البدني في وقت قريب، حتى يكون جاهزًا للمشاركة مع المنتخب التونسي، في نهائيات كأس إفريقيا 2019، التي ستدور بمصر في الفترة من 21 يونيو، إلى 19 يوليو القادم.

وفاز نادي الزمالك على النادي الإسماعيلي بهدفين لصفر، في ختام الجولة 26 للدوري المصري الممتاز، ليحتلّ صدارة الترتيب برصيد 60 نقطة، صحبة نادي بيراميدز.

وينتظر أن يلتقي نادي الزمالك بنادي بيراميدز، يوم الثلاثاء القادم، الثالث والعشرين من أبريل الجاري، في مباراة مؤجلة، بملعب ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، لحساب الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري، وينتظر أن تلعب نتيجة هذا اللقاء أهمية كبيرة في تحديد بطل دوري 2018-2019.

عملية جراحية ناجحة

أجرى لاعب المنتخب التونسي، والزمالك المصري فرجاني ساسي، يوم أمس الأربعاء، عملية جراحية، على مستوى كاحله، كللت بالنجاح، بحسب دكتور المنتخب التونسي لكرة القدم سهيل الشملي.

وأكد ساسي، بعد إجراء العملية، أنه يحمد الله على نجاح العملية الجراحية الذي خضع لها، وهو في وضع صحّيّ جيّد يجعله قادرًا على الدخول إلى مرحلة التأهيل البدني بعد فترة قصيرة.

وقال الدكتور سهيل الشملي، الذي أجرى العميلة، بإحدى المصحات بالعاصمة التونسية، إنّ: “فرجاني ساسي في حالة صحية جيدة، وستنطلق مرحلة التأهيل خلال أسبوع بمقر الاتحاد التونسي لكرة القدم، خاصة بعد اقتناء الاتحاد لأفضل التجهيزات في الفترة الأخيرة، والمتكونة من قاعة تدليك، ومعدّات لتقوية العضلات.

وأكد الدكتور الشملي أنّ ساسي ينتظر أن يكون جاهزًا للمشاركة مع المنتخب التونسي في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستنظم بمصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019.

خلاف ثم اتفاق مع نادي الزمالك

عاد ساسي إلى تونس لإجراء العملية الجراحية وذلك بعد خلاف بسيط بين الاتحاد التونسي لكرة القدم ونادي الزمالك حول طريقة علاج فرجاني ساسي.

أصرّ طبيب نادي الزمالك أنّ ساسي يحتاج إلى وضع كاحله في “الجبيرة”، وهو لا يستحقّ التدخل الجراحي، لكن الاتحاد التونسي لكرة القدم طلب من نادي الزمالك أن يسمح لساسي بالعودة إلى تونس لإجراء الصور بالأشعة والتأكد من نوعية إصابته ومدى خطورتها، وأخيرًا تم الاتفاق على عودة ساسي إلى تونس، وهو ما حصل، وذلك لفائدة اللاعب نفسه، ونادي الزمالك، والمنتخب التونسي، الذي يستعدّ للمشاركة في “كان 2019” بمصر.

عودة سريعة لــ”الفِرْرْرْر”

مباشرة بعد إجراء العملية الجراحية التي كللت بالنجاح، ونشره لصوره وهو في المصحة، تهاطلت على الكابتن فرجاني ساسي أمنيات بالعودة السريعة إلى نادي الزمالك، من زملائه في الفريق الأبيض، ومن أحباء الأهلي المصري، الذين دعوا له بالشفاء العاجل، ومن بينهم الحارس السابق للأهلي والمنتخب المصري أحمد شوبير.

ودوّن الحارس شوبير: “من الحاجات الرائعة في الدوري المصري هذا العام، هو وجود لاعب بجودة وإمكانيات فرجاني ساسي مع نادي الزمالك، موسيقار في أرض الملعب. أتمنى أن يعود من الإصابة في أسرع وقت ممكن، ويكون في أفضل حال دائم”.

فردّ عليه ساسي: “شهادة أعتزّ بها من حارس مونديالي كبير، وإعلامي مميّز”.

أما اللاعب ثامر عبد الحميد، فقد قال لفرجاني ساسي في تدوينة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “خسارة كبييييييره جدًا.. ألف مليون سلامه عليك.. إصابة فرجاني ساسي بشرخ في شظية قصبة القدم، ويحتاج لفترة علاج تتراوح من شهر لشهر ونصف..”.

فقال له ساسي: ” شكرًا ليك يادونجا وإن شاء الله نشوفك عن قريب”.

أما الكابتن إسماعيل يوسف، فقال: “حبيبي يا ساسي إن شاء الله بسيطة ربنا معاك يا حبيبي الكل”، وردّ ساسي: “حبيبي يا كابتن مصر”.

وتوجّه الكابتن يوسف أوباما لزميله ساسي، مدوّنًا: “ألف سلامة عليك يا عمّ الناس وإن شاء الله ترجع تمتّعنا من تاني يا حرّيف”.

فرجاني ساسي: حبيبي يا “هيما”

أما زميله اللاعب محمد إبراهيم، فقال: “سلامتك يا حبيبي وإن شاء الله هتكون حاجة بسيطة وترجع لنا بسرعة”. فردّ عليه “الفِرْرر”: “حبيبي يا هيما”.

وتوجّه الكابتن فرجاني ساسي لجمهور نادي الزمالك، بعد ترشح فريقه على حساب حسنية أغادير، إلى الدور نصف النهائي من كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وكتب: “ألف مبروك على التأهل، اللاعبين رجال علطول، وشكرا لجمهورنا العظيم سبب الفوز، وقدّر الله ما شاء فعل على الإصابة، وإن شاء الله أرجع قريب ونواصل المشوار بالانتصارات والبطولات مع نادي الزمالك والمنتخب. الحمد لله، ومبروك الصعود.. شكرا لدعمكم واهتمامكم”.

وكان اللاعب فرجاني ساسي تعرّض إلى إصابة في مستوى الكاحل خلال مباراة فريقه نادي الزمالك ضد حسنية أغادير في إطار إياب الدور ربع النهائي لكأس الكنفدرالية الإفريقية.

وينتظر أن يشارك كابتن نادي الزمالك، فرجاني ساسي، في نهائيات كاس إفريقيا 2019، والتي ستدور بمصر، في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو القادم.

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