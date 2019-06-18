جدول مواعيد مباريات مجموعة مصر في أمم إفريقيا 2019 المجموعة الأولى can

اقترب موعد انطلاق الحدث الأكبر في القارة السمراء “بطولة كأس أمم إفريقيا 2019” والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من يوم 21 يونيو الجاري وحتى تنتهي مع لقاء النهائي يوم التاسع عشر من يوليو 2019، وبعد إعلان مجموعات كأس أمم إفريقيا قد توصلنا لمعرفة جدول مواعيد مباريات مجموعة مصر الأولى في أمم إفريقيا 2019 وهذا ما سنتعرف عليه سوياً من خلال هذا التقرير.

وقد أوقعت قرعة كأس الأمم الإفريقية منتخب مصر الوطني في المجموعة الأولى برفقة كلاً من منتخب الكونغو الديمقراطية ومنتخب أوغندا ومنتخب زيمبابوي، وستكون الجماهير المصرية والعربي في كل مكان على موعد مباراة مصر وزيمبابوي يوم الجمعة الموافق الأول من شهر يوليو وستكون المباراة الافتتاحية للبطولة.

مواعيد مباريات مجموعة مصر في أمم إفريقيا 2019

والجدير بالذكر أنه تم تغيير النظام من مشاركة 16 منتخب من القارة السمراء إلى مشاركة عدد 24 منتخباً من قارة إفريقيا، وستكون المباراة الافتتاحية بين منتخب مصر الوطني ومنتخب زيمبابوي، وإليكم جدول مباريات مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا 2019.

مباريات مصر القادمة في أمم إفريقيا 2019

المباراة الموعد مصر x زيمبابوي 21 يونيو 2019 10 مساءً الكونغو x أوغندا 22 يونيو 2019 4.30 مساءً أوغندا X زيمبابوي 26 يونيو 2019 7 مساءً مصر X الكونغو 26 يونيو 2019 10 مساءً أوغندا X مصر 30 يونيو 2019 9 مساءً زيمبابوي X الكونغو 30 يونيو 2019 9 مساءً

ونود أن نُعلمكم أن جميع التوقيتات هي على ساعة مصر، فيما يكون التوقيت على ساعة المملكة العربية السعودية هو بتأخير ساعة تقريباً، كما تجدون على موقع نجوم مصرية جدول مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا 2019 كاملاً وذلك عبر قسم أخبار الرياضة.

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