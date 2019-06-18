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جدول مواعيد مباريات مجموعة مصر في أمم إفريقيا 2019 المجموعة الأولى can

كتب سالم يوسففي آخر تحديث
جدول مواعيد مباريات مجموعة مصر في أمم إفريقيا 2019 المجموعة الأولى can
مواعيد مباريات مجموعة مصر في امم افريقيا 2019

اقترب موعد انطلاق الحدث الأكبر في القارة السمراء “بطولة كأس أمم إفريقيا 2019” والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من يوم 21 يونيو الجاري وحتى تنتهي مع لقاء النهائي يوم التاسع عشر من يوليو 2019، وبعد إعلان مجموعات كأس أمم إفريقيا قد توصلنا لمعرفة جدول مواعيد مباريات مجموعة مصر الأولى في أمم إفريقيا 2019 وهذا ما سنتعرف عليه سوياً من خلال هذا التقرير.

وقد أوقعت قرعة كأس الأمم الإفريقية منتخب مصر الوطني في المجموعة الأولى برفقة كلاً من منتخب الكونغو الديمقراطية ومنتخب أوغندا ومنتخب زيمبابوي، وستكون الجماهير المصرية والعربي في كل مكان على موعد مباراة مصر وزيمبابوي يوم الجمعة الموافق الأول من شهر يوليو وستكون المباراة الافتتاحية للبطولة.

مواعيد مباريات مجموعة مصر في أمم إفريقيا 2019

والجدير بالذكر أنه تم تغيير النظام من مشاركة 16 منتخب من القارة السمراء إلى مشاركة عدد 24 منتخباً من قارة إفريقيا، وستكون المباراة الافتتاحية بين منتخب مصر الوطني ومنتخب زيمبابوي، وإليكم جدول مباريات مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا 2019.

مباريات مصر القادمة في أمم إفريقيا 2019

 المباراة الموعد
مصر  x زيمبابوي  21 يونيو 2019   10 مساءً
الكونغو x  أوغندا   22 يونيو 2019   4.30 مساءً
أوغندا  X  زيمبابوي 26 يونيو 2019  7 مساءً
مصر X  الكونغو 26 يونيو  2019  10 مساءً
أوغندا X  مصر 30 يونيو 2019  9 مساءً
زيمبابوي X   الكونغو  30 يونيو  2019 9 مساءً

ونود أن نُعلمكم أن جميع التوقيتات هي على ساعة مصر، فيما يكون التوقيت على ساعة المملكة العربية السعودية هو بتأخير ساعة تقريباً، كما تجدون على موقع نجوم مصرية جدول مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا 2019 كاملاً وذلك عبر قسم أخبار الرياضة.

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عن الكاتب

سالم يوسف

أعمل في التحرير الإلكتروني منذ 10 سنوات تقريباً وحتى الآن، وأحب الكتابة في جميع الأخبار باستثناء أخبار الفن، عملت في أكثر من موقع إخباري وأقوم بتغطية الأخبار والأحداث خاصة الرياضية على مستوى مصر والعالم العربي وأومن جداً بمقولة: الظروف والمحن تأتي لتعلمك كيف تستمر الحياه.

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