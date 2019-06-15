جدول مباريات كأس الأمم الافريقية 2019

نقدم لكم متابعي موقع نجوم مصرية، جدول مباريات بطولة “كأس الأمم الافريقية” 2019، التي تقام في مصر إبتدأ من يوم الجمعة 21 يونيو 2019 وحتي 19 يوليو 2019، بمشاركة 24 فريق، وتقام مباريات البطولة علي 6 ملاعب، وهي إستاد الدفاع الجوي، واستاد القاهرة الدولي، واستاد الإسماعيلية، واستاد السويس، واستاد السلام، وتضم البطولة ست مجموعات، المجموعة الاولي تضم منتخب مصر، أوغندا، وزيمبابوي، الكونغو، أما المجموعة الثانية تضم منتخبات مدغشقر، وبوروندي، ونيجيريا، وغينيا، أما المجموعة الثالثة بها كينيا، وتنزانيا، والسنغال، والجزائر، المجموعة الرابعة منتخب المغرب، وكوت ديفوار، وجنوب أفريقيا، ونامبيا .

جدول مباريات بطولة كأس الأمم الافريقية 2019

المجموعة الأولى

مصر، الكونغو الديمقراطية، أوغندا، زيمبابوي المباراة تاريخ المباريات مصر Vs زيمبابوي الجمعة 21 يونيو 2019 كونغو الديمقراطية Vs أوغندا السبت 22 يونيو 2019 أوغندا Vs زيمبابوي الاربعاء 26 يونيو 2019 مصر Vs كونغو الديمقراطية الاربعاء 26 يونيو 2019 أوغندا Vs مصر الاحد 30 يونيو 2019 زيمبابوي Vs كونغو الديمقراطية الاحد 30 يونيو 2019 المجموعة الثانية

نيجيريا، بوروندي، غينيا، مدغشقر نيجيريا Vs بوروندي السبت 22 يونيو 2019 غينيا Vs مدغشقر السبت 22 يونيو 2019 نيجيريا Vs غينيا الاربعاء 26 يونيو 2019 مدغشقر Vs بوروندي الخميس 27 يونيو 2019 مدغشقر Vs نيجيريا الاحد 30 يونيو 2019 بوروندي Vs غينيا الاحد 30 يونيو 2019 المجموعة الثالثة

كينيا، السنغال، الجزائر، تنزانيا السنغال Vs تنزانيا الاحد 23 يونيو 2019 الجزائر Vs كينيا الاحد 23 يونيو 2019 السنغال Vs الجزائر الخميس 27 يونيو 2019 كينيا Vs تنزانيا الخميس 27 يونيو 2019 كينيا Vs السنغال الاثنين 1 يوليو 2019 تنزانيا x الجزائر الاثنين 1 يوليو 2019 المجموعة الرابعة

المغرب، كوت ديفوار، جنوب أفريقيا، ناميبيا المغرب Vs ناميبيا الاحد 23 يونيو 2019 كوت ديفوار Vs جنوب أفريقيا الاثنين 24 يونيو 2019 المغرب Vs كوت ديفوار الجمعة 28 يونيو 2019 جنوب أفريقيا Vs ناميبيا الجمعة 28 يونيو 2019 جنوب أفريقيا Vs المغرب الاثنين 1 يوليو 2019 ناميبيا Vs كوت ديفوار الاثنين 1 يوليو 2019 المجموعة الخامسة

أنغولا، مالي، موريتانيا، تونس تونس Vs أنغولا الاثنين 24 يونيو 2019 مالي Vs موريتانيا الاثنين 24 يونيو 2019 تونس Vs مالي الجمعة 28 يونيو 2019 موريتانيا Vs أنغولا السبت 29 يونيو 2019 موريتانيا Vs تونس الثلاثاء 2 يوليو 2019 أنغولا Vs مالي الثلاثاء 2 يوليو 2019 المجموعة السادسة

بينين، الكاميرون، غانا، غينيا الكاميرون Vs غينيا بيساو الثلاثاء 25 يونيو 2019 غانا Vs بينين الثلاثاء 25 يونيو 2019 الكاميرون Vs غانا السبت 29 يونيو 2019 بينين Vs غينيا بيساو السبت 29 يونيو 2019 بينين Vs الكاميرون الثلاثاء 2 يوليو 2019 غينيا بيساو Vs غانا الثلاثاء 2 يوليو 2019

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