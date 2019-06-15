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جدول مباريات كأس الأمم الافريقية 2019

كتب إيمان عبدهفي آخر تحديث
جدول مباريات كأس الأمم الافريقية 2019

نقدم لكم متابعي موقع نجوم مصرية، جدول مباريات بطولة “كأس الأمم الافريقية”  2019، التي تقام في مصر إبتدأ من يوم الجمعة 21 يونيو 2019 وحتي 19 يوليو 2019، بمشاركة 24 فريق، وتقام مباريات البطولة علي 6 ملاعب، وهي إستاد الدفاع الجوي، واستاد القاهرة الدولي، واستاد الإسماعيلية، واستاد السويس، واستاد السلام، وتضم البطولة ست مجموعات، المجموعة الاولي تضم منتخب مصر، أوغندا، وزيمبابوي، الكونغو، أما المجموعة الثانية تضم منتخبات مدغشقر، وبوروندي، ونيجيريا، وغينيا، أما المجموعة الثالثة بها كينيا، وتنزانيا، والسنغال، والجزائر، المجموعة الرابعة منتخب المغرب، وكوت ديفوار، وجنوب أفريقيا، ونامبيا .

جدول مباريات بطولة  كأس الأمم الافريقية 2019

جدول مباريات كأس الأمم الافريقية 2019
مجموعات كأس الأمم الافريقية

المجموعة الأولى
مصر،  الكونغو الديمقراطية،  أوغندا،  زيمبابوي
المباراة تاريخ المباريات
مصر  Vs  زيمبابوي الجمعة 21 يونيو 2019
كونغو الديمقراطية Vs  أوغندا السبت 22 يونيو 2019
أوغندا Vs  زيمبابوي الاربعاء 26 يونيو 2019
مصر Vs  كونغو الديمقراطية الاربعاء 26 يونيو 2019
أوغندا Vs  مصر الاحد 30 يونيو 2019
 زيمبابوي Vs  كونغو الديمقراطية الاحد 30 يونيو 2019

المجموعة الثانية
نيجيريا، بوروندي، غينيا، مدغشقر
نيجيريا Vs  بوروندي السبت 22 يونيو 2019
غينيا  Vs  مدغشقر السبت 22 يونيو 2019
نيجيريا Vs  غينيا الاربعاء 26 يونيو 2019
مدغشقر Vs  بوروندي الخميس 27 يونيو 2019
مدغشقر  Vs نيجيريا الاحد 30 يونيو 2019
بوروندي Vs  غينيا الاحد 30 يونيو 2019

المجموعة الثالثة
كينيا، السنغال، الجزائر، تنزانيا
السنغال Vs  تنزانيا الاحد 23 يونيو 2019
الجزائر Vs كينيا الاحد 23 يونيو 2019
السنغال Vs  الجزائر الخميس 27 يونيو 2019
كينيا Vs  تنزانيا الخميس 27 يونيو 2019
كينيا Vs  السنغال الاثنين 1 يوليو 2019
تنزانيا x الجزائر الاثنين 1 يوليو 2019

المجموعة الرابعة
المغرب، كوت ديفوار، جنوب أفريقيا، ناميبيا
المغرب Vs  ناميبيا الاحد 23 يونيو 2019
كوت ديفوار Vs  جنوب أفريقيا الاثنين 24 يونيو 2019
 المغرب Vs  كوت ديفوار الجمعة 28 يونيو 2019
جنوب أفريقيا Vs  ناميبيا الجمعة 28 يونيو 2019
جنوب أفريقيا Vs  المغرب الاثنين 1 يوليو 2019
ناميبيا Vs  كوت ديفوار الاثنين 1 يوليو 2019

المجموعة الخامسة
أنغولا، مالي، موريتانيا، تونس
تونس Vs  أنغولا الاثنين 24 يونيو 2019
مالي Vs  موريتانيا الاثنين 24 يونيو 2019
تونس Vs مالي الجمعة 28 يونيو 2019
موريتانيا Vs  أنغولا السبت 29 يونيو 2019
موريتانيا Vs  تونس الثلاثاء 2 يوليو 2019
أنغولا Vs  مالي الثلاثاء 2 يوليو 2019

المجموعة السادسة
بينين، الكاميرون، غانا، غينيا
الكاميرون Vs  غينيا بيساو الثلاثاء 25 يونيو 2019
غانا Vs بينين الثلاثاء 25 يونيو 2019
الكاميرون Vs  غانا السبت 29 يونيو 2019
بينين Vs  غينيا بيساو السبت 29 يونيو 2019
بينين Vs  الكاميرون الثلاثاء 2 يوليو 2019
غينيا بيساو Vs  غانا الثلاثاء 2 يوليو 2019

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عن الكاتب

إيمان عبده

كاتبة ومدونة مصرية حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة، هوياتي الكتابة والسفر والاطلاع علي كل ما هو جديد ومتابعة كافة الاخبار العالمية والعربية .

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