جدول مباريات كأس الأمم الافريقية 2019

نقدم لكم متابعي موقع نجوم مصرية، جدول مباريات بطولة “كأس الأمم الافريقية” 2019، التي تقام في مصر إبتدأ من يوم الجمعة 21 يونيو 2019 وحتي 19 يوليو 2019، بمشاركة 24 فريق، وتقام مباريات البطولة علي 6 ملاعب، وهي إستاد الدفاع الجوي، واستاد القاهرة الدولي، واستاد الإسماعيلية، واستاد السويس، واستاد السلام، وتضم البطولة ست مجموعات، المجموعة الاولي تضم منتخب مصر، أوغندا، وزيمبابوي، الكونغو، أما المجموعة الثانية تضم منتخبات مدغشقر، وبوروندي، ونيجيريا، وغينيا، أما المجموعة الثالثة بها كينيا، وتنزانيا، والسنغال، والجزائر، المجموعة الرابعة منتخب المغرب، وكوت ديفوار، وجنوب أفريقيا، ونامبيا .
جدول مباريات بطولة كأس الأمم الافريقية 2019
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المجموعة الأولى
|المباراة
|تاريخ المباريات
|مصر Vs زيمبابوي
|الجمعة 21 يونيو 2019
|كونغو الديمقراطية Vs أوغندا
|السبت 22 يونيو 2019
|أوغندا Vs زيمبابوي
|الاربعاء 26 يونيو 2019
|مصر Vs كونغو الديمقراطية
|الاربعاء 26 يونيو 2019
|أوغندا Vs مصر
|الاحد 30 يونيو 2019
|زيمبابوي Vs كونغو الديمقراطية
|الاحد 30 يونيو 2019
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المجموعة الثانية
|نيجيريا Vs بوروندي
|السبت 22 يونيو 2019
|غينيا Vs مدغشقر
|السبت 22 يونيو 2019
|نيجيريا Vs غينيا
|الاربعاء 26 يونيو 2019
|مدغشقر Vs بوروندي
|الخميس 27 يونيو 2019
|مدغشقر Vs نيجيريا
|الاحد 30 يونيو 2019
|بوروندي Vs غينيا
|الاحد 30 يونيو 2019
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المجموعة الثالثة
|السنغال Vs تنزانيا
|الاحد 23 يونيو 2019
|الجزائر Vs كينيا
|الاحد 23 يونيو 2019
|السنغال Vs الجزائر
|الخميس 27 يونيو 2019
|كينيا Vs تنزانيا
|الخميس 27 يونيو 2019
|كينيا Vs السنغال
|الاثنين 1 يوليو 2019
|تنزانيا x الجزائر
|الاثنين 1 يوليو 2019
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المجموعة الرابعة
|المغرب Vs ناميبيا
|الاحد 23 يونيو 2019
|كوت ديفوار Vs جنوب أفريقيا
|الاثنين 24 يونيو 2019
|المغرب Vs كوت ديفوار
|الجمعة 28 يونيو 2019
|جنوب أفريقيا Vs ناميبيا
|الجمعة 28 يونيو 2019
|جنوب أفريقيا Vs المغرب
|الاثنين 1 يوليو 2019
|ناميبيا Vs كوت ديفوار
|الاثنين 1 يوليو 2019
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المجموعة الخامسة
|تونس Vs أنغولا
|الاثنين 24 يونيو 2019
|مالي Vs موريتانيا
|الاثنين 24 يونيو 2019
|تونس Vs مالي
|الجمعة 28 يونيو 2019
|موريتانيا Vs أنغولا
|السبت 29 يونيو 2019
|موريتانيا Vs تونس
|الثلاثاء 2 يوليو 2019
|أنغولا Vs مالي
|الثلاثاء 2 يوليو 2019
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المجموعة السادسة
|الكاميرون Vs غينيا بيساو
|الثلاثاء 25 يونيو 2019
|غانا Vs بينين
|الثلاثاء 25 يونيو 2019
|الكاميرون Vs غانا
|السبت 29 يونيو 2019
|بينين Vs غينيا بيساو
|السبت 29 يونيو 2019
|بينين Vs الكاميرون
|الثلاثاء 2 يوليو 2019
|غينيا بيساو Vs غانا
|الثلاثاء 2 يوليو 2019
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