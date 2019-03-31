تعرف على موعد مباراة “مانشستر سيتي” و “كارديف” بالدوري الإنجليزي، وتعرف كذلك على جدول مباريات فريق “رياض محرز” حتى نهاية الموسم

يستعرض موقع نجوم مصرية في هذا التقرير جدول مباريات مانشستر سيتي بالبريميرليج هذا الموسم، وذلك نظرًا لاهتمام الكثيرين بمعرفة مواعيد مباريات فريق السيتيزنز حامل لقب النسخة الماضية، والذي يضم في صفوفه لاعبنا العربي رياض محرز نجم منتخب الجزائر، والذي انضم للفريق مطلع هذا الموسم قادمًا من ليستر سيتي.

جميع نتائج مباريات ليفربول بالدوري الإنجليزي

وخاض الفريق حتى الآن 5 مواجهات، ونستعرض مواعيد باقي مباريات الفريق بالدوري حتى نهاية المسابقة، وسوف نقوم عقب انتهاء كل مباراة لفريق السيتيزنز بإضافة نتيجة اللقاء و موقف الفريق في جدول الترتيب، وكذلك موعد انطلاق المواجهة المقبلة للفريق.

الجولة السادسة : كارديف سيتي × مانشستر سيتي يوم السبت الموافق 22 سبتمبر 2018.

الجولة السابعة : مانشستر سيتي × برايتون يوم السبت الموافق 29 سبتمبر.

الجولة الثامنة : ليفربول × مانشستر سيتي يوم الأحد الموافق 7 أكتوبر.

الجولة التاسعة : مانشستر سيتي × بيرنلي يوم السبت 20 أكتوبر.

الجولة العاشرة : توتنهام × مانشستر سيتي يوم الاثنين 29 أكتوبر.

الجولة ” 11 ” : مانشستر سيتي × ساوثهامبتون يوم السبت 3 نوفمبر .

الجولة ” 12 ” : مانشستر سيتي × مانشستر يونايتد يوم الأحد 11 نوفمبر.

الجولة ” 13 ” : وست هام × مانشستر سيتي يوم السبت 24 نوفمبر .

الجولة ” 14 ” : مانشستر سيتي × بورنموث يوم السبت 1 ديسمبر .

الجولة ” 15 ” : واتفورد × مانشستر سيتي يوم الثلاثاء 4 ديسمبر .

الجولة ” 16 ” : تشيلسي × مانشستر سيتي يوم السبت 8 ديسمبر.

الجولة ” 17 ” : مانشستر سيتي × إيفرتون يوم السبت 15 ديسمبر.

الجولة ” 18 ” : مانشستر سيتي × كريستال بالاس يوم السبت 22 ديسمبر.

الجولة ” 19 ” : ليستر سيتي × مانشستر سيتي يوم الأربعاء 26 ديسمبر.

الجولة ” 20 ” : ساوثهامبتون × مانشستر سيتي يوم السبت 29 ديسمبر.

الجولة ” 21 ” : مانشستر سيتي × ليفربول يوم الثلاثاء 1 يناير.

الجولة ” 22 ” : مانشستر سيتي × وولفرهامبتون يوم السبت 12 يناير.

الجولة ” 23 ” : هيديرسفيلد تاون × مانشستر سيتي يوم السبت 19 يناير.

الجولة ” 24 ” : نيوكاسل × مانشستر سيتي يوم الأربعاء 30 يناير.

الجولة ” 25 ” : مانشستر سيتي × آرسنال يوم السبت 2 فبراير.

الجولة ” 26 ” : مانشستر سيتي × تشيلسي يوم السبت 9 فبراير .

الجولة ” 27 ” : إيفرتون × مانشستر سيتي يوم السبت 23 فبراير.

الجولة ” 28 ” : مانشستر سيتي × وست هام يوم الأربعاء 27 فبراير.

الجولة ” 29 ” : بورنموث × مانشستر سيتي يوم السبت 2 مارس .

الجولة ” 30 ” : مانشستر سيتي × واتفورد يوم السبت 9 مارس.

الجولة ” 31 ” : مانشستر يونايتد × مانشستر سيتي يوم السبت 16 مارس.

الجولة ” 32 ” : فولهام × مانشستر سيتي يوم السبت 30 مارس.

الجولة ” 33 ” : مانشستر سيتي × كارديف سيتي يوم السبت 6 أبريل.

الجولة ” 34 ” : كريستال بالاس × مانشستر سيتي يوم السبت 13 أبريل.

الجولة ” 35 ” : مانشستر سيتي × توتنهام يوم السبت 20 أبريل.

الجولة ” 36 ” : بيرنلي × مانشستر سيتي يوم السبت 27 أبريل.

الجولة ” 37 ” : مانشستر سيتي × ليستر سيتي يوم السبت 4 مايو.

الجولة ” 38 ” : برايتون × مانشستر سيتي يوم الأحد 12 مايو.

تحديث : اكتسح فريق السيتيزنز نظيره كارديف سيتي بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت فعاليتها على استاد كارديف سيتي، و أحرز أهداف الفريق في تلك المباراة كلًا من سيرجيو أجويرو و برناردو سيلفا و جوندوجان و رياض محرز ” هدفين “، ليرتفع رصيد السيتي إلى ” 16 ” نقطة ليحتل المركز الثاني مؤقتًا، منتظرًا ما ستسفر عنه نتيجة المواجهة التي ستجمع بين تشيلسي و وست هام.

تحديث : تمكن مانشستر سيتي من تحقيق الفوز على ضيفه برايتون بهدفين نظيفين، أحرزهما كلًا من الإنجليزي رحيم سترلينج و الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، ليعتلي السيتيزنز ترتيب فرق البريميرليج برصيد ” 19″ نقطة، بفارق الأهداف عن نظيره ليفربول صاحب المركز الثاني، وذلك عقب ختام مباريات الجولة السابعة من المسابقة الإنجليزية.

تحديث : تعادل مانشستر سيتي مع مضيفه ليفربول بالتعادل السلبي، في إطار منافسات الجولة الثامنة من البريميرليج.

تحديث : حقق السيتيزنز انتصارًا عريضًا على ضيفه بيرنلي بخماسية نظيفة، أحرز أهداف الفريق كل من سيرجيو أجويرو و برناردو سيلفا و فرناندينهو روزا و رياض محرز و ليروي سانيه.

تحديث : تمكن السيتي من الفوز خارج قواعده على نظيره توتنهام بهدف نظيف أحرزه نجمنا العربي رياض محرز.

تحديث : اكتسح مانشستر سيتي نظيره ساوثهامبتون بستة أهداف لهدف، وأحرز أهداف السيتي كل من ويسلي هوديت لاعب ساوثهامبتون هدفًا في مرمى فريقه، سيرجيو أجويرو، دافيد سيلفا، رحيم ستيرلينج “هدفين”، ليروي سانيه، بينما أحرز الهدف الوحيد لـ ساوثهامبتون الإنجليزي داني إنجز من ضربة جزاء.