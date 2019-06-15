جدول مباريات بطولة كوبا أمريكا Copa america 2019 والقنوات الناقلة

إنطلقت بطولة “كوبا أمريكا Copa america ” 2019 فى البرازيل، ونقدم لكم متابعي موقع نجوم مصرية، موعد المباريات الخاصة بالبطولة والقنوات الناقلة لها، وتضم المجموعة الأولى فى البطولة، منتخب البرازيل، ومنتخب فنزويلا، ومنتخب بيرو، ومنتخب بوليفيا، أما المجموعة الثانية فتضم الأرجنتين، وكلومبيا، وقطر، وباراغواي، أما المجموعة الثالثة فتضم كل من منتخب الإكوادور، و تشيلسي، ومنتخب اليابان، وأوروغواي، وتبدأ المباريات في الخامس عشر من شهر يونيو 2019 وحتى السابع من شهر يوليو المقبل، ومن المقرر ان تبدأ مباريات الدور الربع النهائي يومي 28 يونيو و 29 يونيو 2019 .

مجموعات بطولة كوبا امريكا 2019

المجموعة الأولى: البرازيل،فنزويلا ، بيرو، بوليفيا

البرازيل،فنزويلا ، بيرو، بوليفيا المجموعة الثانية: بارغواي، قطر، كولومبيا، الأرجنتين

بارغواي، قطر، كولومبيا، الأرجنتين المجموعة الثالثة: اليابان، تشيلي، أوروغواي، الإكوادور

جدول مباريات كوبا امريكا 2019

المجموعة الأولى البرازيل،فنزويلا ، بيرو، بوليفيا المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة للمباراة البرازيل Vs بوليفيا السبت 15 يونيو 2019 Max 3 فنزويلا Vs بيرو السبت 15 يونيو 2019 Max 3 بوليفيا Vs بيرو الاربعاء 19 يونيو 2019 Max 3 البرازيل Vs فنزويلا الاربعاء 19 يونيو 2019 Max 3 بيرو Vs البرازيل السبت 22 يونيو 2019 Max 3 بوليفيا Vs فنزويلا السبت 22 يونيو 2019 Max 4 المجموعة الثانية بارغواي، قطر، كولومبيا، الأرجنتين الأرجنتين Vs كولومبيا الاحد 16 يونيو 2019 Max 3 بارغواي Vs قطر الاحد 16 يونيو 2019 Max 3 كولومبيا Vs قطر الخميس 20 يونيو 2019 Max 3 الأرجنتين Vs باراغواي الخميس 20 يونيو 2019 Max 3 قطر Vs الأرجنتين الاحد 23 يونيو 2019 Max 3 كولومبيا Vs بارغواي الاحد 23 يونيو 2019 Max 4 المجموعة الثالثة

اليابان، تشيلي، أوروغواي، الإكوادور أوروغواي Vs الإكوادور الاثنين 17 يونيو 2019 Max 3 اليابان Vs تشيلي الثلاثاء 18 يونيو 2019 Max 3 أوروغواي Vs اليابان الجمعة 21 يونيو 2019 Max 3 الإكوادور Vs تشيلي السبت 22 يونيو 2019 Max 3 تشيلي Vs أوروغواي الثلاثاء 25 يونيو 2019 Max 3 الإكوادور Vs اليابان الثلاثاء 25 يونيو 2019 Max 4

← إقرأ أيضاً: