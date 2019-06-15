جدول مباريات بطولة كوبا أمريكا Copa america 2019 والقنوات الناقلة

إنطلقت بطولة “كوبا أمريكا Copa america ” 2019 فى البرازيل، ونقدم لكم متابعي موقع نجوم مصرية، موعد المباريات الخاصة بالبطولة والقنوات الناقلة لها، وتضم المجموعة الأولى فى البطولة، منتخب البرازيل، ومنتخب فنزويلا، ومنتخب بيرو، ومنتخب بوليفيا، أما المجموعة الثانية فتضم الأرجنتين، وكلومبيا، وقطر، وباراغواي، أما المجموعة الثالثة فتضم كل من منتخب الإكوادور، و تشيلسي، ومنتخب اليابان، وأوروغواي، وتبدأ المباريات في الخامس عشر من شهر يونيو 2019 وحتى السابع من شهر يوليو المقبل، ومن المقرر ان تبدأ مباريات الدور الربع النهائي يومي 28 يونيو و 29 يونيو 2019 .
مجموعات بطولة كوبا امريكا 2019
- المجموعة الأولى: البرازيل،فنزويلا ، بيرو، بوليفيا
- المجموعة الثانية: بارغواي، قطر، كولومبيا، الأرجنتين
- المجموعة الثالثة: اليابان، تشيلي، أوروغواي، الإكوادور
جدول مباريات كوبا امريكا 2019
|
المجموعة الأولى
البرازيل،فنزويلا ، بيرو، بوليفيا
|المباراة
|موعد المباراة
|القنوات الناقلة للمباراة
|البرازيل Vs بوليفيا
|السبت 15 يونيو 2019
|Max 3
|فنزويلا Vs بيرو
|السبت 15 يونيو 2019
|Max 3
|بوليفيا Vs بيرو
|الاربعاء 19 يونيو 2019
|Max 3
|البرازيل Vs فنزويلا
|الاربعاء 19 يونيو 2019
|Max 3
|بيرو Vs البرازيل
|السبت 22 يونيو 2019
|Max 3
|بوليفيا Vs فنزويلا
|السبت 22 يونيو 2019
|Max 4
|
المجموعة الثانية
بارغواي، قطر، كولومبيا، الأرجنتين
|الأرجنتين Vs كولومبيا
|الاحد 16 يونيو 2019
|Max 3
|بارغواي Vs قطر
|الاحد 16 يونيو 2019
|Max 3
|كولومبيا Vs قطر
|الخميس 20 يونيو 2019
|Max 3
|الأرجنتين Vs باراغواي
|الخميس 20 يونيو 2019
|Max 3
|قطر Vs الأرجنتين
|الاحد 23 يونيو 2019
|Max 3
|كولومبيا Vs بارغواي
|الاحد 23 يونيو 2019
|Max 4
|
المجموعة الثالثة
|أوروغواي Vs الإكوادور
|الاثنين 17 يونيو 2019
|Max 3
|اليابان Vs تشيلي
|الثلاثاء 18 يونيو 2019
|Max 3
|أوروغواي Vs اليابان
|الجمعة 21 يونيو 2019
|Max 3
|الإكوادور Vs تشيلي
|السبت 22 يونيو 2019
|Max 3
|تشيلي Vs أوروغواي
|الثلاثاء 25 يونيو 2019
|Max 3
|الإكوادور Vs اليابان
|الثلاثاء 25 يونيو 2019
|Max 4
التعليقات