جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

شهد اليوم استاد بتروسبورت اللقاء الهام المؤجل من الأسبوع ال 31 من بطولة الدوري الممتاز المصري بين فريقي الزمالك والإنتاج الحربي، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين فريقي الزمالك والإنتاج الحربي، وفقد فريق الزمالك نقطتين في صراع المنافسة على قمة جدول ترتيب فرق الدوري المصري ومن ثم الفوز ببطولة الدوري المصري، بينما فريق الإنتاج الحربي البقاء في الدوري الممتاز المصري برصيد 34 نقطة.

جدول ترتيب فرق الدوري المصري بعد انتهاء مباراة الزمالك والإنتاج الحربي:-

بعد أنتهاء مباراة اليوم بين الزمالك والإنتاج الحربي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، ارتفع رصيد نادي الزمالك من النقاط إلى 67 نقطة ليظل في المركز الثالث ، بينما أرتفع رصيد فريق الإنتاج الحربي من النقاط إلى 34 نقطة ضمن بها البقاء في بطولة الدوري الممتاز المصري.

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 74 نقطة، بعد خوضه 32 مباراة، بينما يأتي فريق بيراميدز في المركز الثاني برصيد 70 نقطة من 34 مباراة، ثم فريق الزمالك في المركز الثالث برصيد 67 نقطة من 30 مباراة.

بينما يأتي فريق المصري في المركز الرابع برصيد 52 نقطة من 34 مباراة، ثم فريق المقاولون العرب برصيد 47 نقطة من 32 مباراة، ثم فريق مصر المقاصة في المركز السادس برصيد 46 نقطة من 34 مباراة، ثم فريق الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 43 نقطة من 33 مباراة.

← إقرأ أيضاً: