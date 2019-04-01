جدول أقوى المباريات المرتقبة خلال شهر إبريل

جدول أقوى المباريات،ينتظر جميع عشاق كرة القدم أقوى المنافسات في شهر إبريل الجاري وقد قمنا بعمل جدول يضم جميع المباريات النارية المرتقبة في مختلف المسابقات،دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي والدوري الإسباني والإيطالي،إضافة إلى البطولات العربية والإفريقية والآسوية.
جدول أقوى المنافسات لشهر إبريل.
- برشلونة أتلتيكو مدريد في السادس من إبريل في الدوري الإسباني.
- مان يونايد برشلونة في العاشر من إبريل في دوري الأبطال الإياب في السادس عشر .
- توتنهام مانشستر سيتي في دوري الأبطال الذهاب في التاسع والإياب في السابع عشر.
- مانشستر سيتي توتنهام في الدوري الإنجليزي في العشرين من إبريل.
- ليفربول تشيلسي في الرابع عشر من إبريل في الدوري.
- مان يونايتد مان سيتي في الرابع والعشرين من إبريل في الدوري.
- مان يونايتد تشيلسي في الثامن والعشرين من إبريل.
- أرسنال نابولي في الدوري الأوروبي الذهاب في الحادي عشر الإياب في الثامن عشر.
- بايرن ميونيخ بوروسيا دورتموند في السادس من إبريل.
- ميلان يوفنتوس في السادس من إبريل.
- إنتر يوفنتوس في السابع والعشرين من إبريل.
- الأهلي الهلال في الثاني عشر من إبريل في الدوري.
- الأهلي الهلال في الرابع عشر من إبريل في الدوري.
- الأهلي المصري صن داونز الجنوب إفريقي في السادس من إبريل الإياب في الثالث عشر من نفس الشهر في دوري أبطال إفريقيا.
- الزمالك المصري ضد الأهرام في الثاني والعشرين من إبريل في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.
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