ثلاثي الاسماعيلي يغيب عن مواجهة القمه امام الزمالك

قبل مواجهة امام نادي الزمالك يوم 23 ابريل يفقد نادي الاسماعيلي لاعبين لاعب للايقاف غير جاهزين طبيا، الجهاز الطبي لنادي الاسماعيلي غياب لاعب خط الوسط عماد حمدي الجبهة اليمني اسامه ابراهيم لعدم الجاهزية ، و الجهاز الفني لنادي الإسماعيلي بقيادة المدرب البدائل وتجهيز لاعبين اخرين لسد العجز في الباك الايمن وخط الوسط المدافع.
ويغيب عبد العاطي “دونجا” لحصوله ثلاثة انذارات للايقاف، بالاضافه انه معار من نادي الزمالك، ويرفض نادي الزمالك مشاركة من صفوفه امامه في اي .
ويحتل نادي الاسماعيلي المركز السابع برصيد 37 نقطة من 26 ، بينما يحتل نادي الزمالك المركز الثاني بفارق نقطة عن النادي الاهلي المتصدر، وجمع نادي الزمالك 57 نقطة من 25 .
نادي الزمالك معاودة طريق الانتصارات والوصول للقمة مرة اخري عن طريق نادي ، بينما يحاول فريق الاسماعيلي الحصول علي الثلاث نقاط للتقدم في جدول الترتيب، او الاقل عدم التعرض للخسارة والابتعاد عن مراكز .
ولاول مرة سوف يشارك ابراهيم حسن وبهاء مجدي لاعبا نادي الزمالك ضد السابق، ويأمل ابراهيم حسن إلى إثبات نفسه مره اخرى امام الاسماعيلي، بعدما قاد فريقه الزمالك لتجاوز عقبة الفريق المغربي حسنية بهدف من توقيعه.
وفي المقابل سوف يتقابل النادي الاهلى مع نادي بيراميدز بدون على اغلب الترجيح، وسوف يتقابل الفريقان يوم 25 من الشهر الجاري، ويحتل النادي قمة جدول الترتيب برصيد 58 نقطة بعد خوض 25 لقاء في الدوري المصري.
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