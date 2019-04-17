ثلاثي الاسماعيلي يغيب عن مواجهة القمه امام الزمالك

قبل مواجهة القمة امام نادي الزمالك يوم 23 ابريل يفقد نادي الاسماعيلي ثلاثة لاعبين لاعب للايقاف و لاعبين غير جاهزين طبيا، وأعلن الجهاز الطبي لنادي الاسماعيلي غياب لاعب خط الوسط عماد حمدي لاعب الجبهة اليمني اسامه ابراهيم لعدم الجاهزية الطبية ، و سيلجأ الجهاز الفني لنادي الإسماعيلي بقيادة المدرب سيدومير إلى إيجاد البدائل وتجهيز لاعبين اخرين لسد العجز في الباك الايمن وخط الوسط المدافع.

ويغيب اللاعب عبد العاطي “دونجا” لحصوله على ثلاثة انذارات و تعرضه للايقاف، بالاضافه انه معار من نادي الزمالك، ويرفض نادي الزمالك مشاركة المعارين من صفوفه امامه في اي مباراة رسمية .

ويحتل نادي الاسماعيلي المركز السابع برصيد 37 نقطة من 26 مباراة ، بينما يحتل نادي الزمالك المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن النادي الاهلي المتصدر، وجمع نادي الزمالك 57 نقطة من أصل 25 مباراة .

ويأمل نادي الزمالك معاودة طريق الانتصارات والوصول للقمة مرة اخري عن طريق نادي الإسماعيلي ، بينما يحاول فريق الاسماعيلي الحصول علي الثلاث نقاط للتقدم في جدول الترتيب، او على الاقل عدم التعرض للخسارة والابتعاد عن مراكز المقدمة .

ولاول مرة سوف يشارك ابراهيم حسن وبهاء مجدي لاعبا نادي الزمالك ضد فريقه السابق، ويأمل ابراهيم حسن إلى إثبات نفسه مره اخرى امام الاسماعيلي، بعدما قاد فريقه الزمالك لتجاوز عقبة الفريق المغربي حسنية أكادير بهدف من توقيعه.

وفي المقابل سوف يتقابل النادي الاهلى مع نادي بيراميدز بدون جمهور على اغلب الترجيح، وسوف يتقابل الفريقان يوم 25 أبريل من الشهر الجاري، ويحتل النادي الاهلي قمة جدول الترتيب برصيد 58 نقطة بعد خوض 25 لقاء في الدوري المصري.

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