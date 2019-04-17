توتنهام يعبر إلى نصف النهائي رغم خسارته في ملعب الإتحاد

نتيجة مباراة مانشستر،في إياب الربع نهائي من دوري الأبطال يلاقي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نادي توتنهام في المباراة التي تجمعهما الآن على ملعب الإتحاد، وفاز توتنهام في المباراة الماضية التي أقيمت على ملعبه بهدف وحيد جاء من إمضاء الاعب الكوري الجنوبي سون,

ملخص الشوط الأول من المباراة:

دخل السيتي المباراة بقوة كبيرة حيث ‘ستطاع التقدم في النتيجة بعد مرور أربع دقائق من صافرة البداية بواسطة مهاجمه الشاب رحيم سترلينغ، لكن المهاجم الكوري الجنوبي إستطاع إدراك التعادلتوتنهام في الدقيقة السابعة قبل أن يسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة العاشرة، بعده بدقيقة واحدة أدرك برناردو سيلفا التعادل للمان سيتي.

تواصل ضغط الستي بعد هدف سيلفا حيث تحصل على عدة فرص للتسجيل وفي الدقيقة الحادية والعشرين من اللقاء عاد المهاجم رحيم سترلينغ ليتقدم لفريقه من جديد مسجلا الهدف الثاني له والثالث لفريقه.

تواصل ضغط الذي بات يستحوذ على الكرة بنسبة ستين في المائة كما تَحصل على عدة فرص لكن دفاع السبيرز العنيد وقف سدا منيعا في وجه كل تلك الهجمات،لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

في الشوط الثاني من المباراة ظل مانشستر سيتي المسيطر في غياب شبه تام للسبيرز الذي إتخذ دور المدافع ،معتمدا في الهجوم على الهجمات المرتدةن وبعد مرور عشرين دقيقة من الشوط الثاني سجل المهاجم الأرجنتيني الهدف الرابع لفريقه.

وفي الدقيقة الثالثة والسبعين سجل البديل فرناندو يورينتي الهدف الثالث لفريقه.

وقد إنتهى اللقاء بفوز السيتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة لتصبح نتيجة المبارتين أربعة أهداف لكل فريق،ليتأهل توتنهام بفضل الأهداف التي سجلها خارج أرضه.

وسيلاقي توتنهام في النصف نهائي فريق أياكس الطموح الذي إستطاع إخراج كل من حامل اللقب الريال مدريد ويوفنتوس.

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