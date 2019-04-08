توتنهام ضد مانشستر سيتي..موعد القمة الإنجيليزية الخالصة والتشكيل المتوقع من كلا الفريقين

توتنهام ضد مانشستر سيتي،يستضيف توتنهام مانشستر سيتي مساء الثلاثاء في مباراة الذهاب من دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا،وستكون هذه هي المباراة الثانية التي يلعبها توتنهام في ملعبه الجديد ،بعد مباراته ضد كريستال بالاس حيث فاز بهدفين دون مما أمكنه من إستعادة المركز الثالث.

وحجز مانشستر سيتي مكانه في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بفضل فوزه 1-0 على برايتون يوم السبت. كما قد إكتسحو شالكه 10-2 في مجموع المباراتين في ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، في حين تأهل توتنهام على حساب زملائه الألمان بوروسيا دورتموند بعد فوزه في مبارتي الذهاب والإياب.

ستلعب المباراةالثلاثاء 9 أبريل

في19:00 (بتوقيت جرينتش)

على استاد توتنهام هوتسبر

الحكم بيورن كويبرز

سيكون موريسيو بوتشيتينو بدون الجناح إريك لاميلا والمدافع سيرج أوريير ، وكلاهما يعاني من إصابات في أوتار الركبة. كما ستبعد الإصابة الأرجنتيني إيريك ديير من اللعب أمام السيتي.

ويغيب من جانب السيتي كل من كايل ووكر الذي أصيب في المباراة الماضية ضد برايتون،ويغيب أيضا الظهير الأيسر أولكسندر زينتشينكو الذي أصيب في أوتار الركبة في المباراة مع كارديف،ومن حسن حظ غوارديولا أن عاد بنجامين ميندي إلى صفوف الفريق وسيكون جاهزا يوم الثلاثاء

التكيل المتوقع لتوتنهام ومان سيتي:

توتنهام لوريس. تريبيير، سانشيز، ألدرويرلد، فريتونغن،دافيس؛ سيسوكو ، وانياما ، إريكسن ؛ هاري كين.

مانشستر سيتي إدرسون ؛ دانيلو ، ستونز ، لابورت ، ميندي ؛ فرناندينيو ، د. سيلفا ، دي بروين ؛ ب. سيلفا ، أغويرو ، سترلينيغ.