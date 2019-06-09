تفاصيل مستقبل ياسبر سيليسين وحديثه عن مستقبل دي ليخت

تحدث الهولندي ياسبر سيليسين حارس مرمي نادي برشلونة والمنتخب الهولندي عن مستقبله مع الفريق الإسباني.

حيث من المحتمل أن يغادر الحارس الهولندي سيليسين فريق برشلونة خلال الميركاتو الصيفي لأنه يريد اللعب أساسيًا كما يلعب أساسي في منتخب هولندا رغم جلوسه على دكة الأحتياط مع فريق برشلونة.

وتحدث ياسبر سيليسين مع صحيفة موندو ديبوريتفو الإسبانية في الوقت الحالي أنا لاعب في صفوف برشلونة ولا أعرف أين مستقبلي.

وأكمل الحارس الهولندي تصريحاته وقال بعد نهائي دوري الأمم الأوروبية سأذهب لقضاء إجازة مع أصدقائي وسنري ماذا يحدث بعد ذلك.

وأضاف سيليسين أن الموعد النهائي لحسم مستقبله لا أعرف وقال أن وكيل أعمالي هو الذي يتحمل الأمر وأنا أركز مع المنتخب الهولندي للحصول علي بطولة الأمم الأوروبية.

اختتم الهولندي بشأن مستقبله وقال أن فالنسيا فريق رائع ولكنني لا أعرف ما يحدث لأنني لم أتحدث مع وكيل أعمالي ولكني أري في الصحف العالمية وعلى الإنترنت.

أكد الهولندي ياسبر سيليسين أنه تحدث مع زميله في المنتخب المدافع دي ليخت لاعب نادي أياكس الهولندي عن مستقبله.

يمتلك المدافع الهولندي عدة عروض من الفرق الأوروبية وهم(باريس سان جيرمان_برشلونة_مانشستر سيتي)وغيرهم.

وتحدث سيليسين مع دي ليخت عن مستقبله كما فعل مع دي يونج وقال أن دي ليخت لاعب رائع وقائد قوي وهو يعرف أين سيلعب الموسم المقبل.

وأضاف الهولندي سيليسين أن برشلونة فريق رائع وأي لاعب يريد اللعب في البرسا ولدي مشاعر نحو فريق برشلونة.

وأختتم حيث أن الهولندي دي ليخت قلق بشأن عدد الدقائق والمباريات التي يلعبها مع البرسا،دي ليخت لديه بعض الصفات لاعب وقائد قوي،صغير السن،يبلغ من العمر 19 سنة،لديه مستوي اللعب في برشلونة.

يذكر أن المنتخب الهولندي صعد لنهائي دوري الأمم الأوروبية علي حساب انجلترا بعد الفوز عليها 3_1.

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