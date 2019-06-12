تفاصيل تغيير شكل ملاعب كأس الأمم الإفريقية لإستضافة البطولة

تنطلق كأس الأمم الإفريقية بعد أيام قليلة التي تستضيفها جمهورية مصر العربية علي 6 ملاعب في 4 محافظات،يتم تنظيم البطولة في مصر علي الملاعب الاتية(ستاد القاهرة الدولي_ستاد السلام_ستاد الدفاع الجوي_ستاد الإسكندرية_ستاد الإسماعيلية_ستاد السويس).

تعد النسخة 32 لكأس الأمم الإفريقية،وتقام البطولة في فصل الصيف لأول مرة،ويشارك فيها 24 منتخب بدلا من 16 منتخب كالعادة في النسخ السابقة.

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم زيادة عدد المنتخبات إلى 24 منتخب ويتم تقسيمهم إلى 6 مجموعات بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات،وتلزم الدولة المستضيفة للبطولة بتوفير 6 ملاعب على أعلي مستوي من حيث الجودة والأتساع لاستضافة البطولة القارية.

نعرض لكم تفاصيل الملاعب:

1_ملعب القاهرة الدولي:يعد الملعب الرسمي لمنتخب مصر ولناديي الأهلي والزمالك،يعتبر من أكبر الملاعب في مصر وإفريقيا،ويعتبر ثاني ملعب استيعابا للجمهور بعد ملعب برج العرب الذي يتسع 75 ألف مشجع.

يستضيف ملعب القاهرة مباراتي الافتتاح والنهائي في البطولة ويكون ملعب المجموعة الأولي في البطولة التي تضم (مصر_أوغندا_الكونغو_زيمبابوي).

2ملعب الدفاع الجوي:يعتبر من الملاعب الجديدة في مصر وتم افتتاحه في شهر يوليو عام 2012،اختارته اللجنة المنظمة للبطولة أحد ملاعب المستضيفة لمباريات المجموعة الثالثة التي تضم (السنغال_الجزائر_كينيا_تنزانيا) وتابع للقوات المسلحة.

3_ملعب السلام:يتسع ملعب السلام ما يقرب من 30 ألف مشجع ويعتبر الملعب الرئيسي لناديي الأهلي والإنتاج الحربي،تم تغيير أرضيته من العشب الصناعي إلى العشب الطبيعي عام 2015.

يستضيف مباريات المجموعة الرابعة التي تضم (المغرب_كوت ديفوار_جنوب إفريقيا_ناميبيا).

4_ملعب الإسكندرية:يعد من أقدم الملاعب في مصر و إفريقيا كان يتسع 13 ألف مشجع وأصبح الان يتسع 20 ألف مشجع بعد التجديد وتم افتتاحه عام 1929.

يستضيف مباريات المجموعة الثانية التي تضم (نيجيريا_غينيا_مدغشقر_بوروندي).

5_ملعب الإسماعيلية:يعد من أقدم الملاعب في مصر و إفريقيا،يعتبر الملعب الرسمي لنادي الإسماعيلي ويتسع 20 ألف مشجع وتم افتتاحه عام 1939.

يستضيف مباريات المجموعة السادسة التي تضم (الكاميرون_غانا_بنين_غينيا).

استضاف ملعب الإسماعيلية العديد من البطولات مثل كأس الأمم الإفريقية عام 2006،وكأس العالم للشباب عام 2009.

6_ملعب السويس:يعد الملعب الرئيسي لنادي بتروجيت ويتسع 25 ألف مشجع وسبق له استضافة مباريات كأس العالم للشباب عام 2009.

يستضيف مباريات المجموعة الخامسة التي تضم (تونس_مالي_موريتانيا_أنجولا).

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