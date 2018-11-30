تعليق صادم من عمرو أديب علي وجود الاهلي في نهاية جدول الدوري

علق المذيع المصري عمرو أديب على وضع وترتيب النادي الأهلي الذي يتذيل ترتيب جدول الدوري المصري لأول مرة في تاريخه، عبر برنامجه برنامج الحكاية المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر.

وقال أديب في بداية حلقته اليوم الجمعة :” أنا مكنتش بطلع على الشاشة يوم الجمعة ولكن ربنا كرمني واشتغلت النهاردة الجمعة عشان اساند النادي الأهلي قبل مواجهة بتروجيت في الدوري المصري”.

وقال أديب : ” صحيح الأهلي خسر أكثر من بطولة واكتر من مباراة بس مينفعش اللي بيحصل من جماهير الأهلي تجاه النادي، مينفعش عشان خسرتوا كام مباراة تقولو للخطيب ارحل وهو رجل في حالة مرض”

وتابع أديب : ” أنا يتابع الأهلى من اكتر من 50 عاما، ولكن أول مرة اشوف هذا الكم الهائل من التحفيل على الأهلي ومن جمهور الاهلي نفسه” وقام بعرض فيديو يظهر فيه بعض من جماهير الأهلي وهم يطالبون الادارة بالتخلي عن المبادئ التي هي شعار النادي الأساسي.

وأكمل عمرو اديب : ” قلبي يقطر دما، قلبي يقطر دما على النادي الأهلي واللي بيحصل في النادي الأهلي، مينفعش كدا احنا الزمالك بنخسر كل يوم وطول عمرنا واقفين ورا النادي لحد ما يقف على رجليه”.

وانهي عمرو أديب كلمته بهذا الخصوص : ” اتمنى أن يعود الأهلي كما بقوته كما كان، وطالب الجماهير الاهلاويه بالوقوف بجانب النادي وإدارته حتى تنتهي هذه المرحلة”.

وابدي أديب استغرابة قائلاً :” الاهلي اللي كان عاوز يعمل نادي تاني من كتر ما عندو القاب وبطولات دلوقتي مش لاقي فلوس يشتري لاعبين جيدين، وأغلب الأسماء اللي بيلعب في الاهلي لا تستحق أن أغلب بقميص النادي الأهلي”.