تعرَّف على تعليق عمرو أديب على خروج الزمالك من البطولة العربية

قال الإعلامي عمرو أديب تعليقاً على هزيمة نادي الزمالك على يد نادي الاتحاد السكندري، في هكذا موقف سأستخدم عبارة الأهلي الشهيرة، الدوري هو الأهم، وذلك في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

يُذكر أن نادي الزمالك قد مُنِّي بهزيمة اليوم من نظيره الاتحاد السكندري، وقد غادر كأس زايد للأندية الأبطال “البطولة العربية” على إثر تلك الهزيمة. فيما قد تأهل فريق الاتحاد السكندري للدور ربع النهائي، متغلباً على خصمه نادي الزمالك بالضربات الترجيحية.

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وقد تصدر هاشتاج إقالة جروس التريندات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ إذ يرى جماهير الزمالك أنه السبب الرئيسي في تراجع أداء الفريق، وهو ما عبروا عنه من خلال هتافتهم في مدرجات نادي بتروسبورت عقب الهزيمة، بينما عقد رئيس نادي الزمالك اجتماعاً طارئاً بعد المباراة، وقرر خصم شهر كامل من الراتب الخاص بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وأيضاً للجهاز الطبي والإداري.

في السياق ذاته تم إلقاء القبض على بعض العناصر من جماهير الاتحاد السكندري، لإشعالهم شماريخ بمدرجات نادي بتروسبورت خلال المباراة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتحويلهم للنيابة إثر وجود ٣ فوارغ شماريخ بحوزتهم.

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وكان النادي الأهلي قد سبق الزمالك في مغادرة البطولة العربية منذ أيام عندما تعادل مع نادي الوصل الإماراتي، وقد علَّق عمرو أديب على خروجه أثناء برنامجه على قناة “إم بي سي مصر” الفضائية قائلاً: