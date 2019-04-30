تعرف على موعد مباراة توتنهام ضد أياكس فى أبطال أوروبا في الدور نصف النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا

موعد عشاق الكره العالمية مع مباراة توتنهام و فريق أياكس فى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا وسوف تقام المباره الليلة في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بملعب “وايت هارت لين” في ذهاب الدور نصف النهائي .

حجز فريق توتنهام مقعده في الدور نصف النهائي بعدما قام بالتسجيل خارج الأرض بعدما تعادل في مجموع مباراتي الذهاب والإياب مع مانشستر سيتي بنتيجة 4/4 بالدور ربع النهائي.مواجهة أياكس تحمل أهمية إضافية لـ4 لاعبين من توتنهام،سبق لهم أن لعبوا للفريق الهولندي العريق في مناسبات سابقة، وهو ما يشكل ميزة خاصة للفريق الإنجليزي الساعي لمفاجأة الجميع وإحراز لقب دوري أبطال أوروبا.

وتعتبر هذه هي المباراة السادسة التي يتولى فيها الحكم الإسباني أنطونيو لاهوز إدارة مباراة في النسخة الحالية من مسابقة دوري ابطال اوروبا،ويلتقي الفريقان مساء الثلاثاء على ملعب توتنهام الجديد، في ذهاب نصف نهائي المسابقة الأوروبية ، هذا وقد سبق وأن التقيا سابقا في الدور الأول لبطولة الأندية الأوروبية أبطال الكأس الموسم ، عندما فاز السبيرز بمجموع مباراتي الذهاب والعودة (6-1). يعرف اللاعبون الأربعة طريقة سير الأمور في النادي الهولندي الذي منحهم فرصة التعبير عن أنفسهم في سن صغير، قبل أن يتألقوا لاحقا ويتحولوا إلى أسماء بارزة في الملاعب الإنجليزية.

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