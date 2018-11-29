تعرف على موعد لقاء تشيلسي القادم في الأسبوع 14 من الدوري الأنجليزي الممتاز

يستضيف نادي تشيلسي نظيره نادي فولهام في الأسبوع 14 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراة يتطلع فيها البلوز إلى الانتصار وتعويض خسارته في الأسبوع الماضي أمام توتنهام، ويتصدر المان سيتي البطولة برصيد 35 نقطة يليه ليفربول برصيد 33 نقطة ، بينما يحتل نادي تشيلسي المركز الرابع في الدوري برصيد 28 نقطة جمعها من 8 انتصارات وأربع تعادلات، أحرز نادي تشيلسي خلال هذا الموسم 28 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدفاً ، بينما يحتل نادي فولهام المركز الأخير في الدوري برصيد 8 نقاط فقط جمعها انتصارين وتعادلين، وأحرز فولهام 14 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً ليصبح أضعف خط دفاع في البطولة.

تشيلسي في الأسبوع الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز كان قد خسر أمام توتنهام على ملعب ويمبلي بنتيجة 3-1، أحرز أهداف المباراة، ديلي ألي لتوتنهام في الدقيقة 8 من عمر المباراة، وهاري كين في الدقيقة 16، وأكمل ثلاثية توتنهام سون هيونغ مين في الدقيقة 54 من عمر المباراة وأحرز هدف البلوز الوحيد جيرو في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

وفاز فولهام في الجولة الماضية على ساوثهامبتون بنتيجة 2-3 على ملعب كرافن كوتيج، أحرز أهداف المباراة لفولهام ميتروفيتش هدفين في الدقيقتين 33 و 63 من عمر المباراة وأحرز الهدف الثالث لفولهام اندريه شورله في الدقيقة 43، بينما أحرز هدفي ساوثهامبتون ارمسترونغ في الدقيقتين 18 و 53 من عمر المباراة.

موعد لقاء تشيلسي ضد فولهام في الأسبوع 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز:

ومن المقرر أن يكون يوم الأحد القادم موعداً للقاء البلوز وفولهام في الأسبوع 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج ملعب نادي تشيلسي الانجليزي، وستكون المباراة في تمام الساعة 2:00 ظهراً بتوقيت القاهرة، 3:00 عصراً بتوقيت مكة المكرمة.