تعرف على مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا “الجولة الخامسة”

تبدأ اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لهذا العام البطولة الاعرق أوروبياً والتي تشهد أقبالاً جماهيرياً كبيراً وتتجه لهذا أنظار العالم أجمع، وهذ الجولة تعتبر الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، حيث من المقرر أن تكون الجولة السادسة والأخيرة يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و 12 من الشهر المقبل، نستعرض سوياً جميع مباريات الغد:

بايرن ميونخ الألماني ضد بنفيكا البرتغالي:

يستضيف البايرن ميونخ على ملعبه أليانز أرينا نظيره نادي بنفيكا البرتغالي في لقاء يسعى فيه البايرن إلى المحافظة على صدارة المجموعة، وتعويض كبوته في الدوري الألماني، حيث يحتل البايرن في الدوري المركز الخامس برصيد 21 نقطة بفارق تسع نقاط كاملة عن المتصدر بوروسيا دورتموند، على الجانب الأخر يسعى بنفيكا إلى الانتصار للمحافظة على آماله الضئيلة في الصعود من هذه المجموعة، حيث يحتل بنفيكا المركز الثالث في المجموعة بفارق أربع نقاط عن صاحب المركز الثاني أياكس الهولندي قبل جولتين من النهاية.

موعد مباراة بايرن ميونخ و بنفيكا القنوات الناقلة:

ومن المقرر أن يكون اليوم الثلاثاء موعداً للقاء بايرن ميونخ ضد بنفيكا في الجولة الخامسة من دوري الأبطال، وستكون المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، هذا وسيتم البث الحي والمباشر لأحداث المباراة من خلال شاشة قناة بين سبورت 5، المالك الحصري لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا ، وسيتولى التعليق على المباراة على بين سبورت 5 المعلق جواد بدة.

أياكس الهولندي ضد أيك أثينا اليوناني:

في نفس المجموعة يستضيف نادي أيك أثينا اليوناني نظيره نادي أياكس الهولندي الذي يسعى للانتصار ليضمن صعوده رسمياً لدور ال16 من دوري أبطال أوروبا، على الجانب الأخر أيك يحتل المركز الأخير في المجموعة بدون نقاط وليس لديه أي أمال في الصعود من هذه المجموعة.

موعد مباراة أياكس و أيك أثينا والقنوات الناقلة:

ومن المقرر أن يكون اليوم الثلاثاء موعداً للقاء أياكس ضد أيك في الجولة الخامسة من دوري الأبطال، وستكون المباراة في تمام الساعة 7:55 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، هذا وسيتم البث الحي والمباشر لأحداث المباراة من خلال شاشة قناة بين سبورت 1، المالك الحصري لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا ، وسيتولى التعليق على المباراة على بين سبورت 1 المعلق محمد الكواليني.

مان سيتي الإنجليزي ضد أولمبيك ليون الفرنسي:

على ملعب الأضواء يستضيف نادي ليون الفرنسي نظيره نادي مان سيتي الإنجليزي في الجولة قبل الأخيرة لدوري الأبطال، المان سيتي يتطلع للأنتصار للمحافظة على صدارة المجموعة، بينما يسعى ليون للفوز لأقتسام الصدارة مع المان سيتي، حيث يحتل المان سيتي صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط يليه ليون برصيد 6 نقاط ، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز ليون على المان سيتي بنتيجة 2-1 على ملعب الاتحاد.

موعد مباراة مان سيتي ضد ليون والقنوات الناقلة:

ومن المقرر أن يكون اليوم الثلاثاء موعداً للقاء مان سيتي و ليون في الجولة الخامسة من دوري الأبطال، وستكون المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، هذا وسيتم البث الحي والمباشر لأحداث المباراة من خلال شاشة قناة بين سبورت 3، المالك الحصري لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا، وسيتولى التعليق على المباراة على بين سبورت 3 المعلق خليل البلوشي.

هوفنهايم الألماني ضد شاختار الأوكراني:

وفي نفس المجموعة يلتقي نادي هوفنهايم الألماني نظيره شاختار الأوكراني في مباراة يسعى فيها هوفنهايم للمحافظة على آماله في الصعود من هذه المجموعة في انتظار تعثر ليون الذي يحتل الوصافة برصيد 6 نقاط بينما يحتل هوفنهايم المركز الثالث برصيد 3 نقاط ويحتل شاختار المركز الأخير برصيد نقطتين فقط.

موعد مباراة هوفنهايم وشاختار والقنوات الناقلة:

ومن المقرر أن يكون اليوم الثلاثاء موعداً للقاء هوفنهايم وشاختار في الجولة الخامسة من دوري الأبطال، وستكون المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، هذا وسيتم البث الحي والمباشر لأحداث المباراة من خلال شاشة قناة بين سبورت 6، المالك الحصري لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا، وسيتولى التعليق على المباراة على بين سبورت 6 المعلق محمد بركات.

روما الإيطالي ضد ريال مدريد الأسباني:

في الأولمبيكو يستضيف روما الإيطالي نظيره ريال مدريد الاسباني في مباراة “الصراع على القمة” حيث يحتل الريال صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن روما حيث لدى كلا الفريقين نفس الرصيد من النقاط 9 نقاط، في مباراة الذهاب استطاع الريال تحقيق الانتصار على الفريق الإيطالي بثلاثية نظيفة.

موعد مباراة روما ضد الريال والقنوات الناقلة:

ومن المقرر أن يكون اليوم الثلاثاء موعداً للقاء روما ضد ريال مدريد في الجولة الخامسة من دوري الأبطال، وستكون المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، هذا وسيتم البث الحي والمباشر لأحداث المباراة من خلال شاشة قناة بين سبورت 1 المالك الحصري لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا، وسيتولى التعليق على المباراة على بين سبورت 1 المعلق روؤف خليف.

سيسكا موسكو الروسي ضد بلزن التشيكي:

في المباراة الثانية في هذه المجموعة يستضيف سيسكا موسكو الروسي نظيره نادي بلزن التشيكي، في مباراة يسعى فيها سيسكا للانتصار للمحافظة على آماله الضئيلة في الصعود من هذه المجموعة حيث ينتظر سيسكا موسكا تعثر أحد الفريقين روما أو الريال في المباراتين القادمتين، بينما يحتاج روما و ريال مدريد الوصول للنقطة الحادية عشر لضمان الصعود لدور ال 16 رسمياً.

موعد مباراة سيسكا موسكو و بلزن والقنوات الناقلة:

ومن المقرر أن يكون اليوم الثلاثاء موعداً للقاء سيسكا موسكو ضد بلزن في الجولة الخامسة من دوري الأبطال، وستكون المباراة في تمام الساعة 7:55 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، هذا وسيتم البث الحي والمباشر لأحداث المباراة من خلال شاشة قناة بين سبورت 2 المالك الحصري لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا، وسيتولى التعليق على المباراة على بين سبورت 2 المعلق أحمد البلوشي.

يوفنتوس الإيطالي ضد فالنسيا الاسباني:

يستضيف اليوفي نظيره نادي فالنسيا الأسباني في الجولة قبل الاخيرة من دور المجموعات لدور الأبطال، اليوفي يسعى للفوز ليضمن رسمياً صعوده لدور ال16 لدوري أبطال أوروبا، فالنسيا صاحب المركز الثالث في المجموعة برصيد 5 نقاط يتطلع للفوز لمواصلة مطاردة المان يونايتد الوصيف برصيد 7 نقاط في انتظار مباراة الجولة الأخيرة التي ستجمع فالنسيا مع مان يونايتد ففي حالة انتهاء هذه الجولة بفارق النقطتين كما هو الآن، فمن سينتصر في مباراة الجولة الأخيرة سيكون صاحب المقعد الثاني في هذه المجموعة مع اليوفي.

موعد مباراة اليوفي ضد فالنسيا والقنوات الناقلة:

ومن المقرر أن يكون اليوم الثلاثاء موعداً للقاء اليوفي ضد فالنسيا في الجولة الخامسة من دوري الأبطال، وستكون المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، هذا وسيتم البث الحي والمباشر لأحداث المباراة من خلال شاشة قناة بين سبورت 4 المالك الحصري لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا، وسيتولى التعليق على المباراة على بين سبورت 4 المعلق حفيظ دراجي.

مان يونايتد الانجليزي ضد يونغ بويز السويسري:

يستضيف المان يونايتد نادي يونغ بويز السويسري على أرضية ملعب الأولد ترافورد في مباراة يسعى فيها المان يونايتد للانتصار والحفاظ على المركز الثاني في هذه المجموعة، حيث يحتل صدارة هذه المجموعة اليوفي برصيد 9 نقاط بينما يحتل المان يونايتد المركز الثاني برصيد 7 نقاط ويليه فالنسيا الإسباني برصيد 5 نقاط ويحتل يونج بويز المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

موعد مباراة المان يونايتد و يونغ بويز والقنوات الناقلة:

ومن المقرر أن يكون اليوم الثلاثاء موعداً للقاء مان يونايتد ضد يونغ بويز في الجولة الخامسة من دوري الأبطال، وستكون المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، هذا وسيتم البث الحي والمباشر لأحداث المباراة من خلال شاشة قناة بين سبورت 2 المالك الحصري لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا، وسيتولى التعليق على المباراة على بين سبورت 2 المعلق علي محمد علي.