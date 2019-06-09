تعرف على غيابات منتخبي هولندا والبرتغال اليوم في نهائي الأمم الأوروبية

نقدم لكم غيابات منتخبي البرتغال وهولندا بعدما صعدا من الدور نصف النهائي، حيث يواجه منتخب البرتغال نظيرة منتخب هولندا اليوم الأحد، الموافق 09/06 بنهائي دوري الأمم الأوروبية في تمام الساعة التاسعة الا ربع، وذلك في ملعب “الدراجاو” بمدينة بورتو بالبرتغال.

غيابات البرتغال ضد هولندا

يُقال أن مدافع منتخب البرتغال المميز “بيبي” سوف يغيب عن مباراة اليوم ضد هولندا; وذلك بسبب كسر في الكتف، وحدث هذا الكسر في مباراة نصف النهائي التي اقيمت بين منتخب البرتغال ومنتخب سويسرا، وسوف يدفع المدرب فرناندو سانتوس بالثنائى روبن دياس وجوزيه فونتى فى قلب الدفاع.

وسوف يعتمد مدرب منتخب البرتغال “فرناندو سانتوس” علي نفس طريقتة المعتاده التي يلعب بها دائماً، ويتوقع البعض أن يدفع بالثنائي روبن دياس وجوزيه فونتي في قلب الدفاع، وسوف يعتمد علي الثلاثي ويليام كارفاليو وروبن نيفيس وبرونو فيرنانديز فى خط الوسط، وسيقود خط الهجوم كريستيانو رونالدو بالإضافة إلى برناردو سيلفا.

غيابات هولندا ضد البرتغال

سوف يكون منتخب هولندا كامل العدد اليوم في مواجهة منتخب البرتغال، وسوف يدخل موقعة اليوم بدون اصابات، وهذة تعطيه الأفضلية في الفوز بمباراة اليوم.

وسوف يعتمد مدرب منتخب هولندا اليوم في مباراته ضد البرتغال علي طريقته المعتادة أيضاً، ومن المتوقع أنة سوف يدفع بالثنائي القوي فيرجيل فان دايك، ماتياس دي ليخت في قلب الدفاع، سوف يخوض هجوم الفريق في هذا اللقاء الثلاثي ممفيس ديباي، ستيفن بيرجوين، ريان بابل.

← إقرأ أيضاً: