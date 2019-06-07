تعرف على المدرب القادم للنادي الأهلي المصري في الموسم الجديد

تردد بقوة خلال الفترة الأخيرة أنباء عن استقرار مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب الإطاحة بالأوروجوياني مارتن لاسارتي عقب نهاية الموسم الجاري بعد الخروج المهين أمام صانداونز في دوري أبطال أفريقيا وتلقي الفريق امام صن داونز الجنوب أفريقي خساره بخمس اهداف تعد هي الهزيمة الأكبر للمارد الأحمر.

تواصل النادي الأهلي مع المدير الفني الكرواتي برانكو ايفانكوفيتش الى اتفاق مبدئي لتدريب النادي الاهلي المصري خلفا للاورجواني مارتين لاسارتي ،مدرب صاحب CV قوى و بيلعب بطريقه 4/4/2 ومدرب كبير عنده شخصية.

ال CV الخاص به : برانكو ايفانكوفيتش البالغ من العمر ٦٥ سنة كرواتي الجنسية قام بتدريب اكثر من فريق في اوروبا كما أنه صاحب تجربه مع بعض الانديه العربيه وكذلك خاض بعض التجارب مع بعض المنتخبات، مدرب صاحب خبرة و سي في قوي جداً .

بدأت مسيره برانكو التدريبية كمدرب مساعد للمنتخب الكرواتي بكأس العالم 1998والتي حصل وقتها على الميدالية البرونزي ثم انتقل بعدها لتدريب منتخب إيران الأولمبي وفاز معاهم بدورة الألعاب الآسيوية عام 2002،

بعدها قام بتدريب المنتخب الايراني الاول وحصل معهم على المركز الثالث في كأس الأمم الآسيوية، بعدها نجح في قياده المنتخب الإيراني والوصول بهم الي نهائيات كأس العالم ٢٠٠٦ للمره الثالثه في تاريخ إيران،

بعدها عاد الي كرواتيا عن طريق نادي دينامو زغرب وحقق معهم الدوري الكرواتي والكاس مرتين متتاليين عام ٢٠٠٧ وعام ٢٠٠٨

بعدها اتجه الي المنطقه العربيه وقام بتدريب بعض الانديه اهمها بيرسبوليس الايراني الذي فاز بالدوري المحلي ثلاثة مواسم متتالية كان آخرها الموسم الحالي، وفاز بالسوبر مرتين وحصل على وصافة دوري أبطال آسيا 2018 كأكبر إنجاز في تاريخ النادي الإيراني.

اهم الاحصائيات في تاريخ برانكو

مع برسبوليس الإيراني :

خاض معهم : ١٧١ مباراة

تمكن في أن يفوز في ٩٦ مباراة

و تعادل في ٤٥ مباراه

وانهزم في ٣٠ مباراة

مع ديناموزغرب الكرواتي:

خاض معهم ٨ مبارايات

تمكن في أن يفوز في ٣ مباريات

تعادل في مباراه واحده

هزم في ٤ مباريات

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