تعرف على الفرق التي تأهلت لدور ال16 من دوري أبطال أوروبا حتى الآن

انتهت يوم أمس منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا للمجموعات الأربع الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، وحسمت المنافسة بشكل كبير في المجموعات الأربع حيث لم يتبقى إلا مقعد واحد فقط لم يحسم بعد، وصعد رسمياً سبع فرق من المجموعات الأربع وسوفت نتعرف عليها سوياً من خلال هذا المقال:

المجموعة الخامسة:

التي تضم كلاً من بايرن ميونخ الألماني و أياكس الهولندي وبنفيكا البرتغالي وأيك أثينا اليوناني، وفي مباريات الجولة الخامسة استطاع أياكس الهولندي الانتصار على أيك اليوناني بنتيجة 2-0 ليصل أياكس للنقطة 11 ويضمن مقعد في دور ال 16 من دوري الأبطال، واستطاع أيضاً بايرن ميونخ تحقيق انتصار عريض على بنفيكا البرتغالي بنتيجة 5-1 لتتصدر المجموعة برصيد 13 نقطة ويضمن هو الآخر مقعده في دور ال16 من دوري الأبطال.

المجموعة السادسة:

التي تضم كلأ من مان سيتي الإنجليزي وليون الفرنسي وشاختار الأوكراني وهوفنهايم الألماني، في مباريات الجولة الخامسة يوم أمس من هذه المجموعة استطاع مان سيتي فرض التعادل على مضيفه ليون بنتيجة 2-2 ليضمن المان سيتي الصعود لدور ال16 من دوري الأبطال، في المباراة الأخر استطاع شاختار الأوكراني تحقيق الفوز على هوفنهايم الالماني بنتيجة 2-3 ليستمر الصراع على المقعد الآخر من هذه المجموعة للجولة الأخيرة بين ليون الفرنسي وشاختار الأوكراني ففوز ليون أو تعادله يضمن له مقعدا في دور ال16 من دوري الأبطال، أما شاختار فليس لديه خيار سوى الفوز على ليون ليحجز مقعده في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

المجموعة السابعة:

التي تضم كلاً من ريال مدريد الإسباني وروما الإيطالي وبلزن التشيكي وسيسكا موسكو الروسي، في مباريات أمس استطاع ريال مدريد تحقيق الفوز على روما في عقر داره بنتيجة 2-0، وفي المباراة الأخرى استطاع بلزن تحقيق الفوز على سيسكا موسكو بنتيجة 2-1 ليخرج الفريقين سويا ويصعد كلاً من ريال مدريد وروما لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

المجموعة الثامنة:

والتي تضم كلاً من يوفنتوس الإيطالي ومان يونايتد الإنجليزي وفالنسيا الإسباني ويونغ بويز السويسري، في مباريات الجولة الخامسة حقق اليوفي الفوز بنتيجة 0-1 على فالنسيا وحقق المان يونايتد الفوز على يونغ بويز بنفس النتيجة ليحسم الصراع قبل جولة من النهاية ويصعد اليوفي بجانب المان يونايتد من هذه المجموعة.

الفرق الصاعدة لدور الستة عشر من دوري الأبطال حتي الان:

البايرن ميونخ – أياكس – مان سيتي – ريال مدريد – روما – يوفنتوس – مان يونايتد.