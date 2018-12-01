تعرف على الأزمة التي تسببت في تأخير انطلاق مباراة الأهلي وبتروجيت

قبل انطلاق المباراة المرتقبة والمؤجلة من الجولة التاسعة بين الأهلي وبتروجيت حدثت أزمة غريبه وجديده على الملاعب المصرية والدورى المصرى بشكل، وتسببت هذه الأزمة في تأجيل المباراة عن الموعد المحدد لها المقرر انطلاقها الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتتمحور الأزمة التي سببت في تأجيل المباراة ما يزيد 15 دقيقة عن ارتداء النادي الأهلي الزي الأحمر الرسمي، حيث أصر الكابتن سيد عبد الحفيظ علي ارتداء الفريق زيه الرسمي “الاحمر”، فيما طالب مراقب المباراة بتبديل الزي لتقارب الوانة مع قميص بتروجيت.

دارت احداث هذه الأزمة لمدة زادت عن 15 دقيقة مما تسبب في تأخير انطلاق المباراة، ولكن انتهت الأزمة أخيراً بارتداء كل فريق الزي الرسمي الخاص به دون أي تبديل وانطلقت صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السادسة و19 دقيقه تماما.

ووفقا لما جاء في تصريحات تلفزيونية على قناة أون سبورت مع الاعلامي احمد شوبير، أن الكابتن سيد عبد الحفيظ تحفظ أيضاً علي رش أرضية ملعب السويس قبل انطلاق المباراة، لأن ذلك يعيق حركة اللاعبين على أرضية الملعب