تردد القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وليفربول بدوري أبطال أوروبا وموعد اللقاء وحظوظ كل فريق في التأهل ومعلق المباراة

تعد مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي وليفربول الإنجليزي واحدة من أهم المباريات التي يترقبها عشاق لعبة الجلد المدور في شتى بقاع الأرض، نظرًا لقوة المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا حيث تمتلك جميع الفرق فرصة للتأهل للدور المقبل، ويتساوى فريقي ليفربول ونابولي في عدد النقاط حيث يمتلك كل فريق في جعبته ست نقاط ، بينما يحل باريس سان جيرمان في المرتبة الثالثة برصيد 5 نقاط، ويقع النجم الأحمر الصربي في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

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وتمثل المباراة أهمية بالغة للفريق الفرنسي لأنه في حالة تعرضه للهزيمة مع فوز نابولي على النجم الأحمر الصربي سيودع الفريق المسابقة من الدور الأول، أما في حالة التعادل ستبقى للفريق فرصة للتأهل بشرط تحقيق الفوز خارج قواعده على الفريق الصربي بالجولة الختامية لدوري المجموعات بالشامبيونزليج، أما في حالة تحقيقه للفوز سيقترب كثيرًا من التأهل للدور المقبل، وعلى الجانب الآخر يملك فريق الريدز أكثر من فرصة للتأهل، في حالة فوزه على باريس سان جيرمان قد يضمن التأهل بشرط فوز نابولي على الفريق الصربي، أما في حالة تعادله مع فوز نابولي على الفريق الصربي سيتبقى للفريق خمس فرص للتأهل، الفرصة الأولى هى التغلب على نابولي بالجولة السادسة بأكثر من هدف دون انتظار نتيجة المواجهة الاخرى، الفرصة الثانية الفوز بأي نتيجة مع عدم فوز باريس سان جيرمان على النجم الأحمر، الفرصة الثالثة تحقيق التعادل مع انتهاء مباراة النجم الاحمر وباريس سان جيرمان بالتعادل أيضًا، الفرصة الرابعة التعادل مع فوز النجم الأحمر على الفريق الفرنسي، الفرصة الخامسة الهزيمة من نابولي مع فوز الفريق الصربي على باريس سان جيرمان، أما في حالة تعرض ليفربول للهزيمة أمام باريس سان جيرمان مع فوز نابولي على الفريق الصربي، سيصبح فريق الريدز لا بديل له سوى الفوز على نابولي بالجولة الأخيرة بأكثر من هدف، أما في حالة تعادل نابولي والنجم الأحمر أو فوز النجم الأحمر على نابولي حينها سيكون ليفربول مطالبًا بتحقيق الفوز على نابولي بأي نتيجة.

موعد المباراة وتردد القناة الناقلة لأحداثها ومعلق المباراة

من المقرر أن تقام المباراة غدًا الأربعاء في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وسيتم نقل فعاليات اللقاء على قناة بي إن سبورت إتش دي 1 والتي يستقبلها المشتركين بشبكة بي إن سبورت، وتردد القناة على القمر الصناعي النايل سات : 12264، وتبث القناة على القمر الصناعي سهيل سات من خلال هذا التردد : 11547، ويتولى التعليق على هذه المباراة المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي.