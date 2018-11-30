ترتيب مجموعة “ليفربول” في دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء الجولة الخامسة

انتهت الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا لمجموعة ليفربول الإنجليزي الذي يلعب في صفوفه اللاعب المصري الشهير محمد صلاح، حيث شهدت هذه الجولة خسارة ليفربول الإنجليزي من باريس سان جيرمان بنتيجة هدفين لهدف ليحقق باريس فوز ثمين على الضيوف ويضعهم في موقف محرج في المجموعة الثالثة، وبهذه النتيجة يتوجب على الليفر لكي يصعد من هذه المجموعة الفوز على نابولي في مباراة الجولة الأخيرة على ملعب أنفيلد بفارق هدفين على الأقل لتكون نتيجة المواجهات المباشرة بين نابولي وليفربول لصالح الليفر.

وتعتبر هذه المباراة من أسوأ المباريات التي خاضها الريدز هذا الموسم حيث ظهر الفريق بمستوى هزيل للغاية ولم يستطع العودة في المباراة بعد التأخر بهدفين، لم يجد حلول اما الفريق الفرنسي الذي لعب أفضل مبارياته في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا إلى الآن، تقدم باريس سان جيرمان بهدف خوان بيرنات في الدقيقة 13 من الشوط الأول، وعاد نيمار ليعزز تقدم أصحاب الأرض بهدف ثاني في الدقيقة 37 من عمر المباراة وقلص الفارق لليفر جيمس ميلنر في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول من ضربة جزاء.

وفي المباراة الاخرى من نفس المجموعة انتهت بفوز نابولي الإيطالي على النجم الأحمر بنتيجة 3-1 على ملعب سان باولو ليتصدر نابولي المجموعة بفارق نقطة واحدة عن باريس سان جيرمان الوصيف.

ترتيب مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2019:

أصبح ترتيب مجموعة ليفربول بعد انتهاء الجولة الخامسة كالتالي: