جدول ترتيب فرق “الدوري الإسباني” عقب ختام مباريات الجولة الـ29، وتاريخ المسابقة منذ بدايتها

تعد مسابقة الليجا واحدة من أهم المسابقات التي يحرص عدد كبير من عشاق لعبة الجلد المدور على متابعتها، نظرًا لأنها تضم فريقي ريال مدريد وبرشلونة، واللذان يعدان من عمالقة الفرق الأوروبية، بالإضافة إلى وجود أتلتيكو مدريد المتوج بلقب الدوري الأوروبي ثلاث مرات، بالإضافة لحصوله على لقب السوبر الأوروبي ثلاث مرات، وكذلك وصوله لنهائي دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، ولكن لم يحالفه التوفيق في اقتناص اللقب، وكذلك تضم المسابقة فريق إشبيلية صاحب الرقم القياسي في التتويج بالدوري الأوروبي برصيد 5 مرات، بالإضافة لحصوله على لقب السوبر الأوروبي مرة واحدة، ولكن أبرز ما يعيب الدوري الإسباني هو انحصار المنافسة على اللقب بين برشلونة وريال مدريد في أغلب المواسم نظرًا لامتلاك الفريقين كوكبة من النجوم اللامعة في سماء الساحرة المستديرة.

وتأسس الدوري الإسباني عام 1929، وتمكن فريق برشلونة من حصد لقب أول نسخة، وطوال تاريخ المسابقة لم تنجح سوى 9 فرق في اقتناص اللقب الثمين وهم ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، أتلتيك بيلباو، فالنسيا، ريال سوسيداد، ديبورتيفو لاكورونيا، إشبيلية، ريال بيتيس.

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ويستعرض موقع “نجوم مصرية” ترتيب أكثر الفرق تتويجًا بلقب المسابقة

1- ريال مدريد : يتصدر الفريق الملكي قائمة أكثر الفرق المتوجة بدرع المسابقة برصيد 33 بطولة، حقق هذه الألقاب مواسم 1931–32، 1932–33، 1953–54، 1954–55، 1956–57، 1957–58، 1960–61، 1961–62، 1962–63، 1963–64، 1964–65، 1966–67، 1968–69، 1971–72، 1974–75، 1975–76، 1977–78، 1978–79، 1979–80، 1985–86، 1986–87، 1987–88، 1988–89، 1989–90، 1994–95، 1996–97، 2000–01، 2002–03، 2006–07، 2007–08، 2011–12، 2016–2017.

2- برشلونة : يأتي الفريق الكتالوني في المرتبة الثانية برصيد 25 لقب، بمواسم 1929، 1944–45، 1947–48، 1948–49، 1951–52، 1952–53، 1958–59، 1959–60، 1973–74، 1984–85، 1990–91، 1991–92، 1992–93، 1993–94، 1997–98، 1998–99، 2004–05، 2005–06، 2008–09، 2009–10، 2010–11،2012–13، 2014–15، 2015–16، 2017–2018.

3- أتلتيكو مدريد : “10” ألقاب مواسم 1939–40، 1940–41، 1949–50، 1950–51، 1965–66، 1969–70، 1972–73، 1976–77، 1995–96، 2013–2014.

4- أتلتيك بيلباو: “8” بطولات مواسم 1929–30، 1930–31، 1933–34، 1935–36، 1942–43، 1955–56، 1982–83، 1983–1984.

5- فالنسيا : “6” ألقاب مواسم 1941–42، 1943–44، 1946–47، 1970–71، 2001–02، 2003–2004.

6- ريال سوسيداد : حقق اللقب مرتين موسمي 1980-1981، 1981-1982.

7- تتساوى ثلاثة أندية في الحصول على اللقب مرة واحدة لكل منهم وهم ديبورتيفو لاكورونيا ( 1999-2000)، إشبيلية (1945-1946)، ريال بيتيس (1934-1935).

ويتصدر فريق البلوجرانا قائمة أكثر الفرق حصولًا على المركز الثاني برصيد 25 مرة، يليه ريال مدريد خلال 23 موسم، ثم أتلتيكو مدريد (8) مواسم، ثم أتلتيك بيلباو خلال 7 مواسم.

يحتل البرغوث ليونيل ميسي صدارة الهدافين التاريخيين للمسابقة برصيد 414 هدف حتى الآن، وفي حالة إحرازه أي هدف سوف نقوم بعمل تحديث للتقرير فورًا لتعديل عدد أهدافه، يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ 311 هدف، ثم تيلمو زارا بـ 251 هدف، ثم هوجو سانشيز بـ 234 هدف.

يعد اللاعب الإسباني باكو بينزوباس مهاجم ريال سوسييداد هو أول لاعب في تاريخ الليجا يتوج بلقب هداف الدوري عام 1929 برصيد 17 هدف.