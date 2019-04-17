بين الاتهامات بالفساد والتحرّش..المغربي معاذ حاجّي أمينًا عامًا جديدًا للـ”كاف”

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، مساء أمس، الثلاثاء، أنه أقال السكرتير العام المصري عمرو فهمي، وتعيين المغربي معاذ حاجّي، أمينًا عامًا للاتحاد، وسط اتهامات بالرشاوى طالت رئيس “الكاف”، الملغاشي أحمد الأحمد.

وأكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أنّ اللجنة التنفيذية، التي اجتمعت في مقر الاتحاد بالقاهرة، يومي 11 و12 أبريل الجاري، اتخذت عديد القرارات التي تهدف إلى “إعادة هيكلة الإدارة”، مضيفًا، في بيان، يوم أمس،أنه “تمت إقالة الأمين العام عمرو فهمي، إلى جانب رحيل نائب الأمين العام، المسئول عن الإدارة، والأمور المالية الصادق علاوي، بالتراضي، كما تقرّر تعيين معاذ حاجي أمينًا عامًّا جديدًا”.

من هو الأمين العام الجديد للاتحاد؟

أشار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في بيانه، إلى أنّ “معاذ حاجّي، شخصية معروفة في عالم كرة القدم. خدم من قبل في عدة مهام بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من بينها المدير الإداري للمنتخبات الوطنية، والمنسق العام المسئول عن العلاقات الدولية من 2014 إلى 2018، وشغل ذلك منصب نائب مدير اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية التي استضافتها المملكة المغربية في 2014”.

وقال فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، لوسائل إعلام مغربية محلية، عقب تعيين معاذ حاجي، أمينًا عامًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إنّ: “للكاتب العام الجديد (الأمين العام) من المؤهلات والطاقة، ما يمكّنه من أداء مهامه على أحسن وجه”، مضيفًا “هذا تشريف للمغرب، وشرف للكرة المغربية التي صارت قادرة على أن تعطي لــ”الكاف” أطرًا بإمكانها تحمّل مستويات عليا داخل الــ”كاف”. ويبقى المسار دائمًا طويلًا لاستثمار الطاقات المغربية، وتوظيفها في تدبير الكرة العالمية على أعلى المستويات”.

اتهامات بالفساد والتحرّش

أدلت المتحدثة باسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نتالي راب بتصريحات لوسائل إعلام، وفق صحيفة العرب الدولية، الصادرة اليوم الأربعاء، تفيد بإقالة عمرو فهمي، وإن لم تتحدث عن الأسباب الحقيقية، فهي ترتبط باتهامات بالفساد وجهها فهمي إلى رئيس الاتحاد أحمد الأحمد، وفق ذات الصحيفة.

وقالت الصحيفة إنّ “خلافًا حادًّا اندلع بين الرجلين، السكرتير العام السابق للاتحاد عمرو فهمي، ورئيس الاتحاد أحمد الأحمد، حيث تمسّك عمرو فهمي بتطبيق اللوائح على جميع المعاملات الخاصة بالاتحاد من ذلك التعاقد مع شركات، وغيرها”.

وأشارت إلى أنّ “عمرو فهمي رفض تعاملات رئيس الكاف في الفترة الأخيرة مع رؤساء الاتحادات القارية بشأن المبالغ المرسلة، حيث تمسك السكرتير العام السابق بإرسالها على الحسابات الرسمية للاتحادات، وعدم إرسالها إلى الحسابات الشخصية، وذلك وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها من طرف الاتحاد”.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رفض عرض شركة “PUMA “، بينما وافق فيه على العرض المقدم من شركة “تاكتيكال ستيل” الفرنسية للحصول على نفس الأدوات مقابل 1.2 مليون دولار، وهو ما يفيد بوجود شبهة فساد داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

نفقات إضافية غير ضرورية

وفي وثيقة داخلية، بحسب صحيفة العرب الدولية، فقد اتهم عمرو فهمي رئيس الاتحاد أحمد الأحمد بدفع رشاوى، فكان أن راسل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بتاريخ 31 مارس الماضي، يتّهم فيها أحمد الأحمد بدفع مبلغ 20 ألف دولار إلى حسابات رئيسي اتحادي كلّ من تنزانيا، والرأس الأخضر.

وتضمنت نفس الوثيقة، اتهامات للأحمد بتحميل “الكاف” نفقات إضافية، قيمتها 830 ألف دولار، بغاية شراء معدات عبر شركة “تاكتيكال ستيل” الفرنسية، إلى جانب اتهامه بالتحرّش بأربع موظفات في الاتحاد الإفريقي.

وكذلك، إنفاق أكثر من 400 ألف دولار من أموال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لشراء سيارات في مصر ومدغشقر.

وبعد أن أجريت قرعة كأس إفريقيا للأمم 2019، قبل أيام، بالجيزة، في الأهرامات، ينتظر أن تنظم مصر بطولة كأس إفريقيا للأمم في الفترة الممتدة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019.

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