برشلونة ضد إسبانيول..موعد المباراة والتشكيل المتوقع وأبرز الغائبين عن المباراة

برشلونة ضد إسبانيول،يستضيف نادي برشلونة اليوم السبت جاره نادي إسبانيول في ديربي مدينةبرشلونة،سيكون بلوجرانا متحمسًا للمضي قدماً في صدارة الدوري الأسباني ، حيث يحتل المركز الأول بفارق عشر نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني،وستواجه إسبانيول مهمة كبيرة عندما يسافرون عبر المدينة لزيارة جيرانهم في نهاية هذا الأسبوع. يحتل إسبانيول المرتبة الثالثة عشرة في الجدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق تسع نقاط عن منطقة الهبوط،وقد عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى التدرب مع النادي بعد تأدية الواجب الدولي مع منتخبه الأرجنتين،وعاد لويس سواريز إلى بعد شفائه من إصابةٍ في الكاحل.

وسيغيب عن المبارة النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي بسبب الإصابة،ومن المحتمل أن يكون جاهزا في 10 من إبريل لمواجهة اليونايتد في دوري أبطال أوروبا.

بالنسبة لإسبانيول ،فلن يلعب سيرجي داردر بعد حصوله البطاقة الحمراء في المبارة الماضية أمام إشبيلية.ولن يكون بابلو بياتي وسيرجيو جارسيا جاهزين في دربي السبت بداعي الإصابة إصابة.

التشكيلة المتوقعة لبرشلونة:

برشلونة تير ستيجن روبرتو ، بيكيه ، لينجليت ، ألبا ؛راكيتيتش، بوسكيتس ، آرثر ؛ كوتينهو ، سواريز ، ميسي.

التشكيلة المتوقعة لإسبانيول:

اسبانيول دييجو لوبيز روزاليس ، نالدو ، هيرموسو ، فيلا ؛ وو ، سانشيز ، روكا ، جرانيرو ، بيريز ؛ إغليسياس.

موعد وتوقيت المبارة.

السبت 30 مارس

التوقيت15:15 (بتوقيت جرينتش)

الملعب كامب نو

الحَكم ديل سيرو غراندي.