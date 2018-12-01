بثنائية : يفوز التعاون علي الفتح في الدوري السعودي … ومدير الفريق يظهر فرحته

يفوز التعاون علي الفتح بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي أقيمت اليوم السبت الموافق 1/12/2018 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الجولة 11 من مرحلة الذهاب ،وبفوز التعاون علي الاتحاد بثنائية نظيفة و يصعد التعاون إلى المركز الخامس برصيد 18 نقطة ،بينما الفتح يتوقف عند المركز 9 برصيد 13 نقطة ،كما فاز أيضا الرائد علي الباطن بثلاثية نظيفة مقابل هدف واحد.

أهداف التعاون والفتح

مع بداية الشوط الأول كان الاستحواذ علي الكرة من قبل التعاون وصل إلى معدل 62% وكان هناك ضغط شديد و هجومات شديدة بين التعاون والفتح ،وفي الدقيقة 22 ادخل سيدريك أميسي هدف في فريق الفتح وبهذا الهدف ينتهي الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني ادخل لياندر تاوامبا الهدف الثاني علي الفتح في الدقيقة 68 ،وهذا الهدف يعتبر الهدف الثامن الذي يحرزه تاوامبا في الدوري السعودي .

وعند انتهاء المباراة ظهرت الفرحة علي المدير الفني لفريق التعاون بيدرو مانويل قائلا ” الأداء كان رائع و ممتاز كما أن التمريرات بين لاعبي التعاون كانت صحيحة بنسبة كيرة ”

وأضاف قائلا ” لقد شكلنا خطورة كبيرة علي الفتح ،والمباراة لم تكن سهلة أبدا كما يعتقد البعض ولكن بداية اللاعبين جعلتها تبدو سهلة ”

أهداف الرائد والباطن

ولم يتوقف الفوز علي التعاون بل فائز أيضا اليوم الرائد علي الباطن بثلاثية نظيفة ،حيث ادخل فرحان حاساني هدفين متتاليين في الشوط الأول كانت في الدقيقة 9 من بداية الشوط الأول وفي الدقيقة 25، وفي الدقيقة 87 أدخل صالح خالد الشهرى الجون الثالث ،وسجل الباطن هدف واحد فقط والذي احرزه جدعان مهنا الشمري في الدقيقة67 ،وبهذا الفوز الساحق الذي حققه الرائد علي الباطن يرتفع رصيده إلى 11 نقطة و يصعد إلى المركز 12 ،بينما يتوقف الباطن عند المركز 14 برصيد 8 نقاط.