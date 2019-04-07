بالتردد جميع القنوات المجانيه الناقلة لمباراة الزمالك وحسنية أغادير اليوم في الكونفدرالية

نشارك معكم القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وحسنية أغادير في الكونفدرالية حيث يحل الفارس الأبيض نادي الزمالك ضيفا على حسنية أكادير المغربي ضمن منافسات دور الـ 8 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية مساء اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويبحث عشاق الملكي عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم في كل مكان ولكن في هذا التقرير سوف نقدم لكم ماتبحثون عنه وهو القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة بالإضافة إلى الترددات التي يمكن استقبال بث هذه القنوات من خلاله.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحسنية أغادير في الكونفدرالية الإفريقية

يمكن لعشاق كرة القدم الافريقية متابعة أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الرياضيه المشفره باعتبارها الحاصلة على حقوق البث للبطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قمر نايل سات، وسوف تنقل المباراة تحديدا على قناة Bein SPORTS HD1 بالإضافة إلي الاستديو التحليلي للمباراة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية اليوم

أما عن القنوات المفتوحه التي تمتلك حقوق نقل المباراة عبر شاشتها فهي قنوات الباقة الافريقية، ولكن للأسف هذه القنوات لا تقوم بالبث عبر قمر النايل سات وإنما عبر اقمار اخري لذلك يتوجب عليك تعديل طبق الاستقبال الخاص بك تجاه الاقمار المذكورة أدناه ونتمنى لكم مشاهده ممتعه.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وحسنية أغادير اليوم

يمكن استقبال البث للقنوات الناقلة عبر الترددات و الاقمار التالية

قناة RTI 1

القمر ياه سات 52 E

التردد 12347

معدل ترميز 30000

الاستقطاب افقي



قناة TVT

القمر ياه سات 52 E

التردد 12347

معدل ترميز 30000

الاستقطاب افقي



قناة ORTB

القمر يوتلسات 16 E

التردد 11804

معدل ترميز 30000

استقطاب أفقي



قناة ORTM

القمر يوتلسات 9 E

التردد 12034

معدل ترميز 27500

استقطاب عمودي

الجدير بالذكر أن الزمالك يدخل المباراة وهو في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز متفوقا على الأهلي، كما أنه قادم من فوز غالي علي نادي سموحه، بهدف لاعبه التونسي فرجاني ساسي الذي يغيب عن هذا المباراة